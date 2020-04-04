RG-Muhtasar beyannameleri Temmuz'da verilebilecek

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerden etkilenen mükelleflerin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süresini Temmuz ayına erteledi.

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, Covid-19 salgını nedeniyle alınan önlemlerden etkilenen mükelleflerin muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinin verilme süresini Temmuz ayına erteledi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı tebliğinde, "18/2/2017 tarihli ve 29983 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi Genel Tebliği (Sıra No: 1)'nin 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir. "ç) Diğer maddeleri 1/7/2020 tarihinde" denildi.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

Son Dakika

Erdoğan'ın pazar yerlerine maskesiz gidilmeyeceğini duyurmasının ardından Avcılar'daki pazarda dikkat çeken görüntü

Ülkesinde her gün yüzlerce kişi ölürken Trump'tan garip bir çıkış geldi: Kimse bizim kadar bu savaşa hazır değil

CHP'li siyasetçi, koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybetti

Kadıköy'de sokağa çıkan 20 yaşındaki genç: Bir mesele var ondan çıktım