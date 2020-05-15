RG-PTT'den para transferlerinde de iBAN kullanılacak - Son Dakika
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RG-PTT'den para transferlerinde de iBAN kullanılacak

6 saat önce

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) para transferleri zorunlu iBAN kullanımı kapsamına alındı.

RG-PTT'den para transferlerinde de iBAN kullanılacak, System.String[]

Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) para transferleri zorunlu iBAN kullanımı kapsamına alındı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan uluslararası banka hesap numarası hakkında tebliğe eklenen hüküm uyarınca, Avrupa ekonomik alanında yer alan ülkelerdeki hesaba yapılan

para transferlerinde alıcıya ait iBAN'ın doğrulanması ve kullanılması zorunluğu kapsamına PTT de alındı.

Uluslararası Banka Hesap Numarası Hakkında Tebliğ'e eklenen maddede, "Bu Tebliğ hükümleri Posta ve Telgraf Teşkilatı Anonim Şirketine de uygulanır" denildi.


Banka, Posta, PTT, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 09:00 Kaynak: DHA


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