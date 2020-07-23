RG-Salgından zarar gören esnafın kredi borcu üç ay ertelendi

Covid-19 pandemisi nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkarların, kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle ve Halk Bankası kanalıyla 30 Haziran öncesi kullandığı düşük faizli kredi borçları üç ay süreyle ertelendi.

Covid-19 pandemisi nedeniyle zarar gören esnaf ve sanatkarların, kredi ve kefalet kooperatifleri kefaletiyle ve Halk Bankası kanalıyla 30 Haziran öncesi kullandığı düşük faizli kredi borçları üç ay süreyle ertelendi. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, 1 Temmuz'dan geçerli olan uygulama bugün yürürlüğe girdi. Karar ile, bu nitelikteki kredi borçlarından, 1 Temmuz-30 Karar ile, bu nitelikteki kredi borçlarından, 1 Temmuz-30 Eylül arasında vadesi doğacak olan ve 1 Temmuz itibarıyla itfa edilmeyenler, başvuru koşulu aranmaksızın, ilgili mevzuatına göre faiz tahakkuk ettirilerek, taksit sayısı değişmeksizin üç ay süreyle ertelenecek.Bunun yanında, kredisi ertelenen esnaf ve sanatkarlardan, erteleme dönemi boyunca çalışan sayısını azaltmayacağına yönelik taahhütname alınacak ve aksi durumda ertelemeden yararlanan esnaf ve sanatkarlar erteleme kapsamında çıkarılacak.Karar kapsamında ertelenen krediler için erteleme süresi sonuna kadar takip işlemi başlatılmayacak. Erteleme işlemi maddi ve şahsi teminat durumunu değiştirmeyecek, borçlu ve müteselsil kefillerine de kefaletten çekilme hakkı vermeyecek. Erteleme süresince hesaplanan gelir kayıpları, Hazine ve Maliye Bakanlığı 'nca ödenmeye devam edilecek.Borçları ertelenmiş olan esnaf ve sanatkarlara talepleri halinde banka tarafından düşük faizli kredi açılabilecek ve söz konusu kararlarda erteleme tabi borcu bulunanlara kredi açılmasını engelleyen hükümler uygulanmayacak.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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