Son Dakika Haberleri: Rg - Sıfır Gümrüklü Canlı Hayvan ve Et İthalatı Bir Yıl Uzatıldı

Rg - Sıfır Gümrüklü Canlı Hayvan ve Et İthalatı Bir Yıl Uzatıldı

56 dakika önce

Et ve Süt Kurumu'na (ESK) tanınan sıfır gümrük vergili canlı hayvan ve et ithalatı kotası 2019 sonuna kadar uzatıldı.

Rg - Sıfır Gümrüklü Canlı Hayvan ve Et İthalatı Bir Yıl Uzatıldı, System.String[]
Et ve Süt Kurumu'na (ESK) tanınan sıfır gümrük vergili canlı hayvan ve et ithalatı kotası 2019 sonuna kadar uzatıldı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tarife kontenjanının uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı kararına göre, önceki kararda "31 Aralık 2018" olan ithalat kotasına ilişkin süre "31 Aralık 2019" olarak değiştirildi.

Bakanlar Kurulu'nun 2017 yılında aldığı kararla ESK'ya sıfır gümrükle, büyük ve küçük baş toplam 975 bin canlı hayvan ve büyükbaş ve küçükbaş toplam 95 bin ton karkas et ithalatı kota tanınmıştı. - İstanbul

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:53 Kaynak: DHA

Aralık, Cumhurbaşkanı, Et ve Süt Kurumu, Ekonomi
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