Rg - Sıfır Gümrüklü Canlı Hayvan ve Et İthalatı Bir Yıl Uzatıldı
56 dakika önce
Et ve Süt Kurumu'na (ESK) tanınan sıfır gümrük vergili canlı hayvan ve et ithalatı kotası 2019 sonuna kadar uzatıldı.
Et ve Süt Kurumu
'na (ESK) tanınan sıfır gümrük vergili canlı hayvan ve et ithalatı kotası 2019 sonuna kadar uzatıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan tarife kontenjanının uzatılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı
kararına göre, önceki kararda "31 Aralık
2018" olan ithalat kotasına ilişkin süre "31 Aralık 2019" olarak değiştirildi. Bakanlar Kurulu
'nun 2017 yılında aldığı kararla ESK'ya sıfır gümrükle, büyük ve küçük baş toplam 975 bin canlı hayvan ve büyükbaş ve küçükbaş toplam 95 bin ton karkas et ithalatı kota tanınmıştı. - İstanbul
Son Dakika
» Ekonomi
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 28.12.2018 08:53 Kaynak: DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Elini Öpmek İsteyen Öğrenicilere Cevap: Annenizin Babanızın Elini Öpün
Cumhurbaşkanı Yardımcılığı ile Bakanlığa Atananların Emeklilik ve Yaşlılık Aylıkları Kesilmeyecek
Resmi Gazete'de Yayımlandı! Yeni Yılda Trafik Cezaları Artırılmayacak
Atatürk Havalimanından İstanbul Havalimanına Taşınma Tarihi Belli Oldu