RG-Şubat'ta 671 teşvik belgesi verildi, 31 belge iptal edildi

Toplam 671 kurum ve kuruluşa, Şubat ayında çeşitli vergi istisna ve indirimleri ile sigorta primi desteklerini içeren 12.64 milyar lira yatırım tutarlı teşvik belgesi verilirken, toplam 550.9 milyon lira yatırım tutarlı 31 belge iptal edildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Şubat ayı yatırım teşvik belgelerine ilişkin tebliğ eki listeye göre, bu kapsamda ithal edilecek makine ve teçhizat tutarı 862 milyon dolar olarak belirlendi. Teşvik belgeleri kapsamında 22,071 kişilik istihdam öngörülüyor.

Listeye göre, Türkiye Petrolleri AŞ'ye ( Tüpraş ), Kırıkkale merkezli toplam 1.26 milyar lira yatırım bedelli ve 1.06 milyon ton/yıl jet yakıtı, 748,097 ton/yıl fuel-oil, 1.04 ton/yıl

petrol bitümü ve petrol yağlarının diğer atıkları ile çeşitli petrol gazları üretim kapasiteli tevsi ve modernizasyon yatırım için teşvik belgesi verildi.

Bu kapsamında ayrıca, İstanbul Büyükşehir Belediyesi , İstanbul'da 433 milyon lira yatırım bedelli, 13 kilometre uzunluğunda metro şehir içi yolcu taşımacılığı yatırımı için teşvik belgesi aldı.

Aynı gazetede yayımlanan, Şubat ayında tamamlama vizeleri yapılan yatırım teşvik belgeleri listesine göre bu ayda tamamlama vizesi alan 311 kurum, kuruluş ve firmanın sabit yatırım tutarı 5.5 milyar lira, ithal edilen makine ve teçhizat tutarı 1.08 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu kapsamda istihdam sayısı ise 13,128 olarak belirlendi.