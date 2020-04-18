RG-Tarife kontenjanlı hububat bakliyat ithalatına sıfır gümrük

Hububat bakliyatta, tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalatta sıfır gümrük vergisi uygulanacak.

Hububat bakliyatta, tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalatta sıfır gümrük vergisi uygulanacak. Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında, "15/1/2019 tarihli ve 649 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe konulan hububat ve bakliyat ithalatında tarife kontenjanı uygulaması hakkında kararın ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir" denildi ve şu karar eklendi: "Birinci maddede belirtilen tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalatta yüzde 0.0 oranında gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülük, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejim Kararı çerçevesinde söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülük oranları uygulanır." "Birinci maddede belirtilen tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalatta yüzde 0.0 oranında gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülük, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejim Kararı çerçevesinde söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülük oranları uygulanır."



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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