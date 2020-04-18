RG-Tarife kontenjanlı hububat bakliyat ithalatına sıfır gümrük - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi RG-Tarife kontenjanlı hububat bakliyat ithalatına sıfır gümrük - Son Dakika Ekonomi

RG-Tarife kontenjanlı hububat bakliyat ithalatına sıfır gümrük

6 saat önce

Hububat bakliyatta, tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalatta sıfır gümrük vergisi uygulanacak.

RG-Tarife kontenjanlı hububat bakliyat ithalatına sıfır gümrük, System.String[]

Hububat bakliyatta, tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalatta sıfır gümrük vergisi uygulanacak.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında, "15/1/2019 tarihli ve 649 sayılı Cumhurbaşkanı kararı ile yürürlüğe konulan hububat ve bakliyat ithalatında tarife kontenjanı uygulaması hakkında kararın ikinci maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir" denildi ve şu karar eklendi:

"Birinci maddede belirtilen tarife kontenjanları kapsamında yapılacak ithalatta yüzde 0.0 oranında gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülük, bunun dışında yapılacak ithalatta ise İthalat Rejim Kararı çerçevesinde söz konusu maddeler için tespit edilen gümrük vergisi ve/veya ek mali yükümlülük oranları uygulanır."


Cumhurbaşkanı, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.04.2020 02:11 Kaynak: DHA

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