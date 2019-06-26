RG-Telefon pilleri ve bazı kimyasallara sıfır gümrüklü kontenjan
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Aralarında, tabletler ve mobil telefonlarda da kullanılan nikel-metal hidrit, lityum iyon polimer bataryalar ve lityum-iyon akümülatörler ile bazı kimyasalların da bulunduğu ürünlerin "sıfır gümrük" ile ithalatı için tarife kontenjanı açıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:32 Kaynak: DHA
Aralarında, tabletler ve mobil telefonlarda da kullanılan nikel-metal hidrit, lityum iyon polimer bataryalar ve lityum-iyon akümülatörler ile bazı kimyasalların da bulunduğu ürünlerin "sıfır gümrük" ile ithalatı için tarife kontenjanı açıldı.
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Kararı'na göre, bazı sanayi ürünlerinin ithalatına tarife kontenjanı uygulanmasına karar verildi.
Resmi Gazete'de yayınlanan tabloya göre tarife kontenjanı Vinil Asetat, Espilon-Kaprolakton, nem tutucu Sodyum Poliakrilat, ısı yalıtımında kullanılan poliüretan rijit köpüklerin hammaddesi polieter polyol, nikel-metal hidrit batarya, yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer piller, lityum-iyon akümütatör ithalatında uygulanacak. (Tablo)
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