Son Dakika Haberleri: RG-Telefon pilleri ve bazı kimyasallara sıfır gümrüklü kontenjan
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RG-Telefon pilleri ve bazı kimyasallara sıfır gümrüklü kontenjan

19 dakika önce

Aralarında, tabletler ve mobil telefonlarda da kullanılan nikel-metal hidrit, lityum iyon polimer bataryalar ve lityum-iyon akümülatörler ile bazı kimyasalların da bulunduğu ürünlerin "sıfır gümrük" ile ithalatı için tarife kontenjanı açıldı.

RG-Telefon pilleri ve bazı kimyasallara sıfır gümrüklü kontenjan, System.String[]
Aralarında, tabletler ve mobil telefonlarda da kullanılan nikel-metal hidrit, lityum iyon polimer bataryalar ve lityum-iyon akümülatörler ile bazı kimyasalların da bulunduğu ürünlerin "sıfır gümrük" ile ithalatı için tarife kontenjanı açıldı.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan Cumhurbaşkanı Kararı'na göre, bazı sanayi ürünlerinin ithalatına tarife kontenjanı uygulanmasına karar verildi.
Resmi Gazete'de yayınlanan tabloya göre tarife kontenjanı Vinil Asetat, Espilon-Kaprolakton, nem tutucu Sodyum Poliakrilat, ısı yalıtımında kullanılan poliüretan rijit köpüklerin hammaddesi polieter polyol, nikel-metal hidrit batarya, yeniden şarj edilebilir lityum iyon polimer piller, lityum-iyon akümütatör ithalatında uygulanacak. (Tablo)


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 26.06.2019 07:32 Kaynak: DHA
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