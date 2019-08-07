RG-Yatırımlarda devlet yardımlarına "kâr payı desteği" de eklendi
1 saat önce
Yatırımlarda devlet yardımlarına, "faiz desteği"nin yanına, "kar payı desteği" de eklendi.
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 08:16 Kaynak: DHA
Yatırımlarda devlet yardımlarına, "faiz desteği"nin yanına, "kar payı desteği" de eklendi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı
Kararı'nda, 15 Haziran 2012 tarihli ve 2012/3305 sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla yürürlüğe giren, "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Karar'da yer alan tüm "faiz desteği" ibareleri, "faiz ve kar payı desteği" olarak değiştirildi.
Aynı kararda yer alan "büyük ölçekli yatırımlar" ibaresi de yürürlükten kaldırıldı.
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