RG-Yüzlerce ürüne ek gümrük vergisi uygulanacak

Toplam 898 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (g.t.i.p) tanımlanan yüzlerce ürün için, üç ay boyunca uygulanmak üzere ek gümrük vergisi getirildi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararına göre, aralarında kord bezi, vulkanize edilmemiş kauçuk (çubuk, boru ve profil şekiller gibi) ve vulkanize edilmemiş kauçuktan eşya (disk ve rondela gibi), vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları, metalle takviye edilmiş olanlar, peruklar, emniyet kemerleri, optik camlar ve pompaların bulunduğu yüzlerce ürünün ithalatında, 30 Eylül'e kadar geçici olarak ürün bazında değişen oranlarda yüzde 20'ye kadar ek gümrük vergisi uygulanacak. Bu ürünler için ek gümrük vergileri 30 Eylül'den sonra, 10 puana kadar daha düşürülerek uygulanacak.