RG-Yüzlerce ürüne ek gümrük vergisi uygulanacak - Son Dakika

RG-Yüzlerce ürüne ek gümrük vergisi uygulanacak

Toplam 898 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (g.t.i.p) tanımlanan yüzlerce ürün için, üç ay boyunca uygulanmak üzere ek gümrük vergisi getirildi.

Toplam 898 gümrük tarife istatistik pozisyonunda (g.t.i.p) tanımlanan yüzlerce ürün için, üç ay boyunca uygulanmak üzere ek gümrük vergisi getirildi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan İthalat Rejimi Kararına Ek Kararına göre, aralarında kord bezi, vulkanize edilmemiş kauçuk (çubuk, boru ve profil şekiller gibi) ve vulkanize edilmemiş kauçuktan eşya (disk ve rondela gibi), vulkanize edilmiş kauçuktan taşıyıcı kolanlar ve transmisyon kolanları, metalle takviye edilmiş olanlar, peruklar, emniyet kemerleri, optik camlar ve pompaların bulunduğu yüzlerce ürünün ithalatında, 30 Eylül'e kadar geçici olarak ürün bazında değişen oranlarda yüzde 20'ye kadar ek gümrük vergisi uygulanacak. Bu ürünler için ek gümrük vergileri 30 Eylül'den sonra, 10 puana kadar daha düşürülerek uygulanacak.

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Aynı Resmi Gazete'de yayımlanan "Bazı İthalat Rejimi Kararına Ek Kararlar Hakkındaki 17/4/2020 Tarihli ve 2424 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 20/4/2020 Tarihli ve 2430 Sayılı Cumhurbaşkanı Kararında Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kararın Yürürlüğe Konulması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 2683)" ile, "3920.10.89.00.00 gümrük tarife istatistik pozisyonundaki yansıtıcı filmlerin güneş panellerinde kullanılması kaydıyla ithal edilmesi durumunda, gümrük vergisi oranının yüzde 10 olarak uygulanması kararlaştırıldı.

Anı karar ile, 3920.49.10.00.00 ve 3926.90.97.90.18 gümrük tarife istatistik pozisyonunlarındaki plastik kart ve akıllı kart üretiminde kullanılmak üzere ithal edilecek plastik plakalar için de, 30 Eylül'e kadar uygulanmak üzere yüzde 10 gümrük vergisi belirlendi.


Cumhurbaşkanı, Eylül, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 14:58 Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi RG-Yüzlerce ürüne ek gümrük vergisi uygulanacak - Son Dakika Ekonomi

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