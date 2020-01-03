RG-Ziraat Bankası ve TKK tarımsal üretime düşük faizli kredi verecek - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi RG-Ziraat Bankası ve TKK tarımsal üretime düşük faizli kredi verecek - Son Dakika Ekonomi

RG-Ziraat Bankası ve TKK tarımsal üretime düşük faizli kredi verecek

6 saat önce

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK), tarımsal üretime, üretim konularına göre 500 bin lira ile 50 milyon lira arasında değişen miktarda düşük faizli yatırım ve işletme kredisi verecek.

RG-Ziraat Bankası ve TKK tarımsal üretime düşük faizli kredi verecek, System.String[]

Ziraat Bankası ve Tarım Kredi Kooperatifleri (TKK), tarımsal üretime, üretim konularına göre 500 bin lira ile 50 milyon lira arasında değişen miktarda düşük faizli yatırım ve işletme kredisi verecek.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı kararında, "Üreticilerin tarımsal üretime yönelik finansman ihtiyaçlarının uygun koşullarda karşılanması amacıyla Ziraat Bankası (Banka) ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin (TKK) kredi kullandırımına ilişkin usul, esas ve kriterlerine uygun olmak koşuluyla, bu kararda belirtilen usul, esas, limit ve oranlar dikkate alınarak, gerçek ve tüzel kişi üreticilere, sözleşmeli üretim yapan gerçek ve tüzel kişilere, Kooperatifler Kanunu kapsamında olup Tarım ve Orman Bakanlığı7nın görev alanı içinde yer alan tarımsal amaçlyı kooperatiflere, tarımsal amaçlı üretici birliklerine, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne, yalnızca lisanslı depo yatırımlarına münhasır olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iktisadi işletmelerine, Banka ve TTK tarafından 1/1/2020 - 31/12/2022 tarihleri arasında (bu tarihler dahil), Bankaca tarım kredilerine uygulanmakta olan cari faiz oranlarından, kredi konuları itibarıyla aşağıdaki tablodaki belirtilen oranlarda indirim yapmak ve kredi üst limitleri aşılmamak suretiyle tarım kredisi kullandırılabilir" denildi.

Buna göre, kredi kapsamında; gerçek ve tüzel kişi üreticiler, sözleşmeli üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişiler, tarımsal amaçlı kooperatifler ve üretici birlikleri, TİGEM, yalnızca lisanslı depo yatırımlarına münhasır olmak üzere kamu kurum ve kuruluşları ile bunların iktisadi işletmeleri yer alıyor.

Krediler, Ziraat Bankası ve TTK'lar 1 Ocak 2020-31 Aralık 2022 tarihleri arasında, bankaca tarım kredilerine uygulanan cari faiz oranlarından, kredi konularına göre, bu kararla belirlenen oranlarda indirim yapılmak suretiyle kullandırılacak.

Karar çerçevesinde, banka ve TTK'lar tarafından, üretim konularına göre üst limiti 500 bin lira ile 50 milyon lira arasında değişen miktarlarda ve yüzde 100'e varan indirim oranlarıyla, kapsam dahilindeki üreticilere kredi sağlanacak.

Kredi kullanan üreticiler adına gelir kaybı ödemeleri Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından ilgili yıl bütçelerine konulacak ödenekten karşılanacak.

Kullandırılan krediler, krediye konu ürün ve varlıkların söz konusu tarihler arasında meydana gelebilecek doğal afetlerden etkilendiğinin tespiti durumunda, ertelenebilecek veya taksitlendirilebilecek.

Kredilerin, üretim konusuna bakılmaksızın bir yıl süreyle ertelenmesi halinde yüzde 25, taksitlendirilmesi durumunda ise yüzde 20 oranında faiz indirimi yapılacak.

Gerçek ve tüzel kişiler, erteleme ve taksitlendirmeye dair madde hükümlerinden aynı üretim konusuyla ilgili olarak art arda en fazla üç kez yararlanabilecek. Madde hükümleri, sözleşmeli üretim yaptıran gerçek ve tüzel kişileri kapsamıyor.


Ziraat Bankası, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.01.2020 09:25 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bakan Albayrak: İstihdama dayalı büyüme modeliyle değişim sürecini başlatacağız
1 çocuk annesi kadın, evlilik vaadiyle 95 bin lira dolandırıldı İSPARK fiyatlarına yüzde 15 zam geldi Kılıçdaroğlu'ndan yerli otomobille ilgili ilk yorum: Karşı çıkmak doğru değil

Son Dakika Haberleri
16:16 Ticaret Bakanlığı 2019 aralık ayı veri bülteni (2) - Son Dakika Ekonomi
16:14 Enflasyon Aralık ayında arttı - Son Dakika Ekonomi
16:12 Hagia Sofia Mansions-Curio Collection by Hilton Sultanahmet’te kapılarını açtı - Son Dakika Ekonomi
16:10 Schneider Electric, ilk sıvı soğutmalı entegre IT kabinini sektöre sundu - Son Dakika Ekonomi
16:06 Finansal kesim dışı firmaların net döviz açığı azaldı - Son Dakika Ekonomi
14:30 İSPARK fiyatlarına yüzde 15 zam geldi - Son Dakika Ekonomi
13:33 Kılıçdaroğlu'ndan yerli otomobille ilgili ilk yorum: Karşı çıkmak doğru değil - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.01.2020 16:22:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: RG-Ziraat Bankası ve TKK tarımsal üretime düşük faizli kredi verecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]