RH Bandırmaspor'da iki futbolcuda Covid-19 tespit edildi

TFF 1. Lig ekiplerinden RH Bandırmaspor'da Ümraniyespor maçı öncesinde yapılan Covid-19 testlerinde iki futbolcunun sonuçları pozitif çıktı. Sonuçları pozitif olan futbolcular Ümraniye maçı kadrosundan çıkarıldı.

RH Bandırmaspor'da 2020-2021 futbol sezonunun ilk maçı olan Ümraniyespor deplasmanı için hazırlıklar tamamlanırken, bordo-beyazlılar yarın oynanacak maç için İstanbul'a yola çıktı.

Bordo-beyazlı kafilede maç öncesinde yaptırılan Covid-19 testlerinde ise iki futbolcunun sonuçları pozitif çıktı. Kulübün resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Düzenli olarak yapılan COVID-19 testlerimiz sonucunda iki futbolcumuzun testi pozitif çıktığı için Ümraniyespor maç kadrosuna alınmamıştır. COVID testi pozitif çıkan futbolcularımızın kritik bir durumu bulunmamakla birlikte karantina sürecini tamamladıktan sonra takımımıza tekrar katılacaktır" denildi. - BALIKESİR