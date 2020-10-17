RH Bandırmaspor - Eskişehirspor maçının ardından - Son Dakika

RH Bandırmaspor - Eskişehirspor maçının ardından

17.10.2020 17:52

- RH Bandırmaspor - Eskişehirspor maçının ardından Sayhan: "Her türlü takımla oynayabileceğimizi gösterdik" Bozkurt: "Bu skor psikolojik olarak takımda çok ciddi baskı oluşturacak" TFF 1. Lig'in 5.

- RH Bandırmaspor - Eskişehirspor maçının ardından

Sayhan: "Her türlü takımla oynayabileceğimizi gösterdik"

Bozkurt: "Bu skor psikolojik olarak takımda çok ciddi baskı oluşturacak"

BALIKESİR - TFF 1. Lig'in 5. haftasında Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan RH Bandırmaspor-Eskişehirspor maçının ardından her iki takımın da teknik sorumluları açıklamalarda bulundu.

TFF 1. Lig'in 5. haftasında Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan RH Bandırmaspor - Eskişehirspor maçının ardından açıklamalarda bulunan RH Bandırmaspor Teknik Direktörü Serdar Bozkurt, alınan skorun takım üzerinde ciddi bir baskı oluşturacağını ama salı günü oynanacak Keçirörenspor maçına kadar bu baskıyı atlatmaları gerektiğini ifade etti. Bozkurt, "Oyunun ilk dakikalarında çok düştük. 35 ve 45. dakikalar arasında biraz daha farklı bir oyun ortaya koyduk. Rakip kalede daha fazla pozisyon bulduk ama değerlendiremedik. İkinci yarıda zaten çift forvete döndük. Yani bütün gerekli hamleleri yaptık ama maalesef topu kaleye sokamadık. Tabii topu kaleye sokamayınca da ister istemez maçtan netice alamıyorsunuz. Tabii Eskişehir takımı çok genç ve yüksek bir enerji ile oynadılar. Onları da kutlamak gerekiyor. Salı günü bir maçımız var. Bu beraberlik bizim için çok üzücü. Psikolojik olarak da çok ciddi baskı oluşturacak takımın üzerinde. Bunu bir an önce atlatıp Keçiören maçına odaklanmamız gerekiyor" dedi.

Sayhan: "Her türlü takımla oynayabileceğimizi gösterdik"

1-1 beraberlikle biten maçın sonunda açıklamalarda bulunan Eskişehirspor Teknik Sorumlusu Fahrettin Sayhan ise, "Kazanamayan bir takımla gelmiştik. Bir sistem kurup o sistem üzerine taktik disiplinlerle aldığımız yüksek oyuncularımızla her türlü takımla oynayabileceğimizi gösterdik burada. Bizim takımımız genç bir takım. Daha iyi olacak. Hocamızın taktiği ve disiplini ile daha iyi olacağını düşünüyorum. Geliştirebileceğimizi düşünüyoruz" diye konuştu.

RH Bandırmaspor - Eskişehirspor maçının ardından
RH Bandırmaspor - Eskişehirspor maçının ardından
RH Bandırmaspor - Eskişehirspor maçının ardından
RH Bandırmaspor - Eskişehirspor maçının ardından

Türkiye Futbol Federasyonu, Eskişehirspor, Bandırmaspor, Bandırma, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor RH Bandırmaspor - Eskişehirspor maçının ardından - Son Dakika Spor

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