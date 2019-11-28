Son Dakika Haberleri: "Rhapsody Adana Piyano Festivali ve Yarışması" 16-20 Mart'ta yapılacak
Son Dakika Kültür Sanat 'Rhapsody Adana Piyano Festivali ve Yarışması' 16-20 Mart'ta yapılacak - Son Dakika

"Rhapsody Adana Piyano Festivali ve Yarışması" 16-20 Mart'ta yapılacak

6 saat önce

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) tarafından bu sene 2. kez düzenlenecek "Rhapsody Adana Piyano Festivali ve Yarışması" 16-20 Mart'ta gerçekleştirilecek.

Çukurova Üniversitesi (ÇÜ) tarafından bu sene 2. kez düzenlenecek "Rhapsody Adana Piyano Festivali ve Yarışması" 16-20 Mart'ta gerçekleştirilecek.

ÇÜ'den yapılan açıklamaya göre, Devlet Konservatuvarı organizasyonunda düzenlenen festival ve yarışmanın komite başkanlığını ÇÜ Devlet Konservatuvarı Müdürü Doç. Dr. Ülviyye Güler üstlenecek. Türkiye ve Avrupa'dan jüri üyelerinin de belirlendiği organizasyonun komisyonunda, ÇÜ Devlet Konservatuvarından öğretim görevlileri de yer alacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doç. Dr. Ülviyye Güler, yarışma başvurularının 16 Aralık'ta başlayıp 1 Şubat'ta sona ereceğini belirterek "16-20 Mart'ta düzenlenecek festival ve yarışmayla ilgili bilgiler, 'rhapsody.cu.edu.tr' internet adresinden alınabilecek. Ayrıca 16 Mart'ta Cem Babacan, 17 Mart'ta da Doç. Dr. Gökhan Aybulus, 'masterclass' yapacak." ifadelerini kullandı.

Çukurova Üniversitesi, Adana, Kültür Sanat

Haber Yayın Tarihi: 28.11.2019 12:48 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Boğazından bıçaklanan kadın, ambulansta eşinin saldırdığını söylemiş
Vücudunun tamamı pullanan talihsiz adam, kimse korkmasın diye dışarı çıkmıyor Dünyanın en büyük vurgununu yapan 'Kripto Kraliçe' sırra kadem bastı Türkiye'de ilk kez üretilen balık pastırmasına talep yağıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.11.2019 19:13:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: "Rhapsody Adana Piyano Festivali ve Yarışması" 16-20 Mart'ta yapılacak
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]