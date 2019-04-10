Rheinland Pfalz'da Kendilerini İyi Hissetmelerini İstiyoruz'

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Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 2 TL Olarak Belirlenmiştir

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rakam Verdi: Şu anda Cezaevinde 30 bin 559 FETÖ'cü Var