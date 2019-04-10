Rheinland Pfalz'da Kendilerini İyi Hissetmelerini İstiyoruz'

MAINZ Belediye binasında düzenlenen törene Rheinland Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer, Mainz Büyükşehir Belediye Başkanı Michael Ebling, Eyalet Kültür Bakanı Konrad Wolf, Eyalet Meclis Başkanvekili Hans Josef Bracht, AABF Başkanı Hüseyin Mat, AABF Genel Sekreteri Avukat Ufuk Çakır, çok sayıda eyalet meclis milletvekili, dini kuruluş temislicleri ve AABF yöneticileri katıldı. İmza töreninden önce Başbakan Malu Dreyer, Alevi topluluğunun eyalette eşit hakları elde etmesinin kendisini sevindirdiğini söyledi. Malu, Alevi toplumunun eyalette kendisine yurt edinmesinin önemli olduğunu da söyledi. Kültür Bakanı da "Bu anlaşma yaşayan uyumu gösteriyor. Alevilerin Rheinland Pfalz'da kendilerini iyi hissetmelerini istiyoruz" dedi.
ALEVİLER İÇİN ÖNEMLİ AABF Başkanı Hüseyin Mat ise konuşmasında, "Bu anlaşma Rheinland Pfalz eyaletinde yaşayan Alevi toplumu için tarihi öneme sahip. Bu anlaşma bizim çalışmalarımızın değerli bulunduğunu herkese gösteriyor. Bizim bu toplumun parçası olduğumuzun belgesi. Bizi daha çok motive ediyor ve bizi daha fazla güçlendiriyor. Bu gücümüzü de gelecekte yapacağımız çalışmalar için kullanacağız" dedi. AABF Genel Sekreteri Avukat Ufuk Çakır da anlaşmayı değerlendirirken "Daha önce Hamburg ve Bremen'de benzer anlaşma imzalandı. Bu anlaşmayla Alevi inancı eyalette diğer inançlarla eşit muamele görecek" dedi.
ANLAŞMA NEYİ SAĞLIYOR
AABF Genel Sekreteri Avukat Ufuk Çakır, varılan anlaşmayı Hürriyet
için şöyle değerlendirdi "Anlaşmayla Alevi inanç dersleri okullarda okutulacak. Dini bayramlarda Aleviler izin yapabilecek. Kurum olarak da tanındı. Anayasadan doğan haklarımızı kullanabileceğiz. Analar ve dedeler hastanelerde ve hapishanelerde ihtiyacı olanlara manevi destek verecek. Üniversitelerde Alevi öğretisi ile ilgili kürsü açılabilecek. Gençlere ve çocuklara yönelik yoğun iş birliği yapılacak. Biz de tıpkı Yahudi ve Hıristiyan inancı gibi muamele göreceğiz" dedi.