Son Dakika Haberleri: Rheinland Pfalz'da Kendilerini İyi Hissetmelerini İstiyoruz'

Rheinland Pfalz'da Kendilerini İyi Hissetmelerini İstiyoruz'

2 saat önce

MAINZ Belediye binasında düzenlenen törene Rheinland Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer, Mainz Büyükşehir Belediye Başkanı Michael Ebling, Eyalet Kültür Bakanı Konrad Wolf, Eyalet Meclis Başkanvekili Hans Josef Bracht, AABF Başkanı Hüseyin Mat, AABF Genel Sekreteri Avukat Ufuk Çakır, çok...

Rheinland Pfalz'da Kendilerini İyi Hissetmelerini İstiyoruz', System.String[]
MAINZ Belediye binasında düzenlenen törene Rheinland Pfalz Eyalet Başbakanı Malu Dreyer, Mainz Büyükşehir Belediye Başkanı Michael Ebling, Eyalet Kültür Bakanı Konrad Wolf, Eyalet Meclis Başkanvekili Hans Josef Bracht, AABF Başkanı Hüseyin Mat, AABF Genel Sekreteri Avukat Ufuk Çakır, çok sayıda eyalet meclis milletvekili, dini kuruluş temislicleri ve AABF yöneticileri katıldı. İmza töreninden önce Başbakan Malu Dreyer, Alevi topluluğunun eyalette eşit hakları elde etmesinin kendisini sevindirdiğini söyledi. Malu, Alevi toplumunun eyalette kendisine yurt edinmesinin önemli olduğunu da söyledi. Kültür Bakanı da "Bu anlaşma yaşayan uyumu gösteriyor. Alevilerin Rheinland Pfalz'da kendilerini iyi hissetmelerini istiyoruz" dedi.

ALEVİLER İÇİN ÖNEMLİ AABF Başkanı Hüseyin Mat ise konuşmasında, "Bu anlaşma Rheinland Pfalz eyaletinde yaşayan Alevi toplumu için tarihi öneme sahip. Bu anlaşma bizim çalışmalarımızın değerli bulunduğunu herkese gösteriyor. Bizim bu toplumun parçası olduğumuzun belgesi. Bizi daha çok motive ediyor ve bizi daha fazla güçlendiriyor. Bu gücümüzü de gelecekte yapacağımız çalışmalar için kullanacağız" dedi. AABF Genel Sekreteri Avukat Ufuk Çakır da anlaşmayı değerlendirirken "Daha önce Hamburg ve Bremen'de benzer anlaşma imzalandı. Bu anlaşmayla Alevi inancı eyalette diğer inançlarla eşit muamele görecek" dedi.

ANLAŞMA NEYİ SAĞLIYOR

AABF Genel Sekreteri Avukat Ufuk Çakır, varılan anlaşmayı Hürriyet için şöyle değerlendirdi "Anlaşmayla Alevi inanç dersleri okullarda okutulacak. Dini bayramlarda Aleviler izin yapabilecek. Kurum olarak da tanındı. Anayasadan doğan haklarımızı kullanabileceğiz. Analar ve dedeler hastanelerde ve hapishanelerde ihtiyacı olanlara manevi destek verecek. Üniversitelerde Alevi öğretisi ile ilgili kürsü açılabilecek. Gençlere ve çocuklara yönelik yoğun iş birliği yapılacak. Biz de tıpkı Yahudi ve Hıristiyan inancı gibi muamele göreceğiz" dedi.
Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi : 10.04.2019 01:46 
meclis başkanvekili, rheinland pfalz, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pakdemirli: Çiğ Süt Tavsiye Fiyatı 2 TL Olarak Belirlenmiştir Ahmet Kural'ın Avukatlarından Mahkemeye Rapor Başvurusu Cumhurbaşkanı Erdoğan Rakam Verdi: Şu anda Cezaevinde 30 bin 559 FETÖ'cü Var Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: FETÖ'yü Kurumlarımızdan Tam Olarak Temizlediğimizi Düşünmüyorum
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.4.2019 16:01:08. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Rheinland Pfalz'da Kendilerini İyi Hissetmelerini İstiyoruz'
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]