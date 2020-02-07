RIA: 172 yolculu uçak, Suriye'deki Rus hava üssüne acil iniş yaptı

Rus RIA Haber Ajansı, hava saldırısının ortasında bir kalan yolcu uçağının, Rusya kontrolündeki Hmeymim Hava Üssü'ne acil iniş yaptığını duyurdu.

Ajans, Airbus A320 tipi uçağın acil iniş yapmasına, İsrail jetlerini vurmak için devreye giren Suriye hava savunma sisteminin neden olduğunu bildiriyor.

Ajansa konuşan Rus Savunma Bakanlığı sözcüsü, 4 İsrail jetinin Şam yakınlarındaki hedeflere saldırı yaptığını söyledi.

Aynı sözcü, Suriye hava savunma sistemi tarafından ateşlenen füzelerin, yolcu uçağına isabet etmeye çok yaklaştığını söyledi.

İsrail jetlerinin, hedef şaşırtmak için bu yolcu uçağını kullandıkları da iddia ediliyor.

HmeymimHava Üssü acil iniş yapan uçağın hangi ülkeye gittiği, hangi havayoluna ait olduğu açıklanmış değil.