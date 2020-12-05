Ribat Camisi ve Kur'an Kursu inşaatı yardım bekliyor - Son Dakika

Ribat Camisi ve Kur'an Kursu inşaatı yardım bekliyor

05.12.2020 12:15
Ribat Camisi ve Kur'an Kursu inşaatı yardım bekliyor, System.String[]

Kütahya'nın 100. Yıl Mahallesi'ndeki Ribat Camisi ve Kur'an Kursu inşaatı, hayırseverlerin yardımını bekliyor.

Kütahya'nın 100. Yıl Mahallesi'ndeki Ribat Camisi ve Kur'an Kursu inşaatı, hayırseverlerin yardımını bekliyor.

Ribat Camisi ve Kur'an Kursu Yaptırma ve Yaşatma Derneği Başkanı İrfan Altun, yapının tamamlanmasıyla mahallenin ibadethane ihtiyacının karşılanacağını ifade etti.

Cami ve Kur'an Kursu inşaatının temelinin 3 yıl önce atıldığını belirten Altun, "Bilindiği gibi, bu mahallemizin en büyük ihtiyacı cami. Bölgede bir çok okul ve resmi kurum da bulunmaktadır. Camimizde aynı anda bin kişi ibadet edebilecek. Camimizin bir an önce ibadete açılabilmesi için hayırseverlerin yardımına ihtiyacımız var" diye konuştu. Altun, camilerin insanları bir araya getiren mekanlar olduğunu ifade etti.

Havadan da görüntülenen yapının kaba inşaatının yüzde 50'lik kısmının tamamlandığını belirtildi. - KÜTAHYA

Ribat Camisi ve Kur'an Kursu inşaatı yardım bekliyor
Ribat Camisi ve Kur'an Kursu inşaatı yardım bekliyor
Ribat Camisi ve Kur'an Kursu inşaatı yardım bekliyor

Kütahya, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ribat Camisi ve Kur'an Kursu inşaatı yardım bekliyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Uygulama için gün sayılıyor! İşte gündemde olan 5 aşının tüm özellikleri Yıldız Tilbe'den kendi şarkısını seslendiren Hakan Altun'a ilginç yorum: Ne oldu Gonca mı dövdü 312 çocuğu istismar eden cerrahın yaptıkları kan dondurdu! Kurbanlarını anestezi etkisindeyken mağdur etmiş Küçük kızı annesinden koparıp aldıkları yetmedi bir de tehdit ettiler: Çocuktan vazgeç yoksa açlıktan ölür Ücretli poşetin ardından bir uygulama daha! İçecek ambalajları için 'depozito' alınacak Son seçim anketinde barajı yalnızca üç parti geçebildi Toz kondurmadığı 1975 model 'Murat 124'ü 100 bin liraya satıyor Bartın'daki Aliobası köyünde tedbirlere harfiyen uyuldu: Bugüne kadar hiçbir korona vakası görülmedi
Sokağa çıkma kısıtlamasının saatini karıştıran vatandaş polise yakalandı Sokağa çıkma kısıtlamasının saatini karıştıran vatandaş polise yakalandı         
12:03
Isınmak için yaktıkları soba, 3 arkadaşın sonu oldu Isınmak için yaktıkları soba, 3 arkadaşın sonu oldu         
11:32
Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak Iğdırlı girişimcilerin bulduğu dev tuz rezervi ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayacak         
10:59
Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı Kırmızı Oda dizisine dahil olan Burcu Biricik, oyunculuk performansıyla izleyicilerden tam not aldı         
10:30
Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar Bir mahalle ayakta! Avrupa'dan ithal ettikleri çöpleri yol kenarına döküp yakıyorlar         
10:05
Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin Korona hastasının isteği sağlık çalışanını ağlattı: Yalvarıyorum biraz nefes verin         
09:41
Ordu'da yapılan yeni otobüs terminali kendi elektriğini üretiyor Ordu'da yapılan yeni otobüs terminali kendi elektriğini üretiyor         
09:09
Korona tedbirlerince dışarıda olmaması gereken 4 kafadarın aracından bonzai çıktı Korona tedbirlerince dışarıda olmaması gereken 4 kafadarın aracından bonzai çıktı         
08:33
Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık Eski Ermenistan Cumhurbaşkanı Koçaryan: Türkiye'yi doğrudan savaşa sokmak için uğraştık, başaramadık         
07:21
"Beni kurtarın" feryatları mahalleyi inletti! 4 aylık eşinin boğazını kesen koca polisi arayıp kendini ihbar etti         
03:05
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Fransa Cumhurbaşkanı Macron'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Fransa'nın başına beladır" sözlerine yanıt         
21:33
"Yeni evimizde ilk gecemiz" notuyla paylaştı! Şeyma Subaşı, Miami'den ev aldı         
20:55
Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti Çekya'da bilim insanları, koronavirüsü yüzde 99 oranında yok eden kağıt üretti         
17:36
Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu Rus YouTuber, canlı yayında hamile kız arkadaşının ölümüne neden oldu         
15:26
Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu Barış Murat Yağcı ile öpüşme görüntüleri ifşa olan Nisa Bölükbaşı, işinden oldu         
15:25
Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor Türk mutfağını kötü gösteren Dardanel'in yeni reklam filmine tepki yağıyor         
15:07
Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü? Türk-İş'in Bakan'a yönelttiği soru asgari ücret zammı görüşmelerine damga vurdu: Bu ücretle geçinmek mümkün mü?         
14:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.12.2020 12:24:46. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ribat Camisi ve Kur'an Kursu inşaatı yardım bekliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei