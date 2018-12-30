Son Dakika Haberleri: Ribat İnsani Yardım Derneği'nden Sudanlı Yetimlere Giysi Yardımı

Ribat İnsani Yardım Derneği'nden Sudanlı Yetimlere Giysi Yardımı

43 dakika önce

Ribat İnsani Yardım Derneği, Sudan'ın başkenti Hartum'daki yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara giysi yardımı yaptı.

Ribat İnsani Yardım Derneği, Sudan'ın başkenti Hartum'daki yetim ve ihtiyaç sahibi çocuklara giysi yardımı yaptı.

Sudanlı ilköğretim çağındaki yüzlerce yetim öğrenciye kıyafet, ayakkabı ve harçlık dağıtıldı. Sudan Din Hizmetleri Müşaviri ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcisi Dr. Mustafa Bülent Dadaş da yardım etkinliğinde yer aldı.

Dernek Başkanı Seyit Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2009'da Niyala kentinde aşevi hizmetiyle Sudan'daki çalışmalarına başladıklarını, 2011'den bu yana da başkent Hartum'da yardımların yanı sıra hafız yetiştirme gibi eğitim faaliyetlerini de yürüttüklerini söyledi.

Sudan'a yardımların süreceğini belirten Duman, zaman zaman ekmek sıkıntısının yaşandığı ülkede 20 bin Sudanlıya ekmek çıkaracak 8 fırının Türkiye'den yola çıktığını sözlerine ekledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 30.12.2018 09:49 Kaynak: AA

Türkiye, Hartum, Sudan, Güncel
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