Ribat İnsani Yardım Derneğinden Rasulayn hastanesine tıbbi cihaz desteği - Son Dakika
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Ribat İnsani Yardım Derneğinden Rasulayn hastanesine tıbbi cihaz desteği

22.06.2022 12:19
Ribat İnsani Yardım Derneğinden Rasulayn hastanesine tıbbi cihaz desteği

Ribat İnsani Yardım Derneği, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesindeki hastaneye tıbbi ekipman ve kumanya desteğinde bulundu.

Ribat İnsani Yardım Derneği, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Suriye'nin Rasulayn ilçesindeki hastaneye tıbbi ekipman ve kumanya desteğinde bulundu.

Dernek yetkilisi Ali Yürümez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eski Sağlık Bakanı Mehmet Müezzinoğlu'nun bağışladığı tıbbi cihazları hastane yetkililerine teslim ettiğini söyledi.

Yürümez, 15 yoğun bakım erişkin ventilatör cihazı desteğinin yanı sıra şark çıbanı ilaçlarının hastaneye ve sağlık ocaklarına dağıtımının yapıldığını belirtti.

100 muhtaç aileye kumanya yardımı

Yürümez, Rasulayn Yerel Meclisine bağlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelere de düzenli kumanya yardımı yapıldığını ifade etti.

Rasulayn'nın doğu kırsalındaki Kaşka ve Malha köylerinde yaşayan 100 aileye kumanya dağıtıldığını belirten yürümez, aylık 1500 aileye çeşitli yardımlar yapıldığını aktardı.

Ribat İnsani Yardım Derneği, Suriye'de gıda, eğitim, sağlık gibi alanlarda yardım çalışmaları yürütüyor.

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Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ribat İnsani Yardım Derneğinden Rasulayn hastanesine tıbbi cihaz desteği - Son Dakika

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