Yürümez, Rasulayn Yerel Meclisine bağlı Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün tespit ettiği ihtiyaç sahibi ailelere de düzenli kumanya yardımı yapıldığını ifade etti.

Kaynak: AA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ribat İnsani Yardım Derneğinden Rasulayn hastanesine tıbbi cihaz desteği - Son Dakika

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