Ribat Vakfı'nın Yardımları Artarak Sürüyor

Ribat Eğitim Vakfı, yurt içi ve yurt dışında ihtiyaç sahiplerine yardımlarını ulaştırmaya devam ediyor. Ribat Aşevi aracılığıyla yapılan yardımlar ihtiyaç sahiplerinin yüzünü güldürürken Aşevi Müdürü Ali Sakman, "Konyalılardan aldığımız güçle yüzleri güldürmeye devam ediyoruz" dedi.

Kış aylarında Konya merkez ve çeşitli ilçelerde ihtiyaç sahiplerine kışlık elbise, soba ve kömür dağıtımında bulunan Ribat Eğitim Vakfı merkez dahil birçok ilçede de yürüttüğü aşevi projeleriyle günlük sıcak yemek ulaştırmaya devam ediyor. Geçtiğimiz haftalarda Meram ve Seydişehir'e bağlı mahallelerde gıda kolisi ve kıyafet yardımı yapan Ribat Eğitim Vakfı gönülleri fethediyor.

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Ribat Aşevi Müdürü Ali Sakman, yurt içindeki yardım faaliyetlerini Ribat Aşevi, yurt dışındaki yardımları ise Ribat İnsani Yardım Derneği üzerinden yürüttüklerini de söyledi.

İhtiyaç sahiplerine kış aylarında soba ve kömür dağıtımı da yapan Ribat Eğitim Vakfı'nın bu anlamda veren el ile alan el arasında bir köprü olduğunu ifade eden Sakman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Aslında biliyoruz ki, dinimiz en makbul yardımı gizli yapılan yardımlar olarak ifade etmiştir. Bunun için yardım yaptığımız bölgelerle ilgili ayrı ayrı haberler yapmıyoruz. Onun için de bize emanet olarak verilen yardımların yerlerine ulaştığını ifade etmek için bu haberleri ya da açıklamaları yapıyoruz. Bu ay birçok ilçemiz ile Konya merkezde yoğun bir çalışma yaptık. Birçok ailemize kışlık giyecek ve yakacak yardımında bulunduk. Konya'da Meram, Seydişehir gibi birçok ilçede gözlerden uzak görünen mahalle ve köylerinde kışlık yardımlar yapıyor yüzleri güldürüyoruz. Bu çalışmalarımızı da rutin olarak yürütüyoruz.Bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz"

Konya ve Türkiye'de yardım faaliyetlerinin yanında Sudan, Somali, Uganda, Yemen başta olmak üzere 20 ülkede de yardım faaliyetlerini sürdürdüklerini anlatan Sakman, "Dünyadaki mazlumlara da Ribat İnsani Yardım Derneğimiz aracılığıyla ulaşıyoruz. Bir de bu ülkelerde sadece yardım faaliyetleri değil, kardeşlerimizin geçimlerini sağlayabilecekleri birçok projeyle de gidiyor, dikiş kursları açıp makarna yapım makinesi vererek de yılın 12 ayı boyunca geçimlerini sağlamalarına yardımcı oluyoruz." ifadesini kullandı.