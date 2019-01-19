Son Dakika Haberleri: Ribaund All Star Özel | Kerem Gürel, Derya Yannier, Barış Kuyucu - 18 Ocak 2019

Ribaund All Star Özel | Kerem Gürel, Derya Yannier, Barış Kuyucu - 18 Ocak 2019

29 dakika önce

20 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek All-Star 2019 öncesinde Kerem Gürel'in Ribaund'daki konukları TBF Erkekler Ligleri Direktörü Derya Yannier ve TBF Medya Direktörü Barış Kuyucu oldu.

20 Ocak Pazar günü gerçekleştirilecek All- Star 2019 öncesinde Kerem Gürel'in Ribaund'daki konukları TBF Erkekler Ligleri Direktörü Derya Yannier ve TBF Medya Direktörü Barış Kuyucu oldu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 06:33 Kaynak: Youtube

Türkiye Bisiklet Federasyonu, Star, Genel
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