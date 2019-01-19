Son Dakika Haberleri: Ribaund All-Star Özel | Müjdat Mustafa Muratoğlu & Burak Gören - 19 Ocak 2019

Ribaund All-Star Özel | Müjdat Mustafa Muratoğlu & Burak Gören - 19 Ocak 2019

22 dakika önce

Ribaund'da M. Mustafa Muratoğlu'nun konuğu, Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören oldu.

Ribaund'da M. Mustafa Muratoğlu'nun konuğu, Türk Telekom Başantrenörü Burak Gören oldu. Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nden All- Star 2019'a basketbol gündemini konuştular.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 11:42 Kaynak: Youtube

basketbol, Türk Telekom, Star, Genel
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