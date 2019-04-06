Son Dakika Haberleri: Ribaund Euroleague Değerlendirmesi | Kaan Kural & Niko Yenibayrak - 6 Nisan 2019

Ribaund Euroleague Değerlendirmesi | Kaan Kural & Niko Yenibayrak - 6 Nisan 2019

1 saat önce

Kaan Kural ve Niko Yenibayrak, Ribaund'da Euroleague eşleşmelerini ve Fenerbahçe Beko'nun normal sezon performansını değerlendirdiler.

Kaan Kural ve Niko Yenibayrak, Ribaund'da Euroleague eşleşmelerini ve Fenerbahçe Beko'nun normal sezon performansını değerlendirdiler.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:54 Kaynak: Youtube

Fenerbahçe, Beko, Bora Füzesi, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Fenerbahçe Taraftarından Ekrem İmamoğlu Tezahüratı "Fener Ol" Kampanyasına Fenerbahçeli Sporculardan 10 milyon TL "Fener Ol" Kampanyası 15 Milyon TL'yi Aştı Tunceli Valisi Tuncay Sonel'den Belediye Borcu Açıklaması
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 6.4.2019 22:37:36. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ribaund Euroleague Değerlendirmesi | Kaan Kural & Niko Yenibayrak - 6 Nisan 2019
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]