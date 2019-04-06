Ribaund Euroleague Değerlendirmesi | Kaan Kural & Niko Yenibayrak - 6 Nisan 2019
1 saat önce
Kaan Kural ve Niko Yenibayrak, Ribaund'da Euroleague eşleşmelerini ve Fenerbahçe Beko'nun normal sezon performansını değerlendirdiler.
Kaan
Kural ve Niko Yenibayrak, Ribaund'da Euroleague eşleşmelerini ve Fenerbahçe Beko
'nun normal sezon performansını değerlendirdiler.
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Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 08:54 Kaynak: Youtube
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