Son Dakika Haberleri: Ribéry, Robben ve Kovac Bayern Taraftarlarına Destek İçin Teşekkür Ediyor
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Ribéry, Robben ve Kovac Bayern Taraftarlarına Destek İçin Teşekkür Ediyor

16 dakika önce

FC Bayern baş antrenörü Niko Kovac, kaptan Manuel Neuer ve çıkış yapan iki kişilik Arjen Robben ve Franck Ribéry, 2018-19 sezonunda destekleri için taraftarlara teşekkür ediyor. Bayern oyuncuları ve çalışanları, Bundesliga ve DFB Kupası kupalarını kaldırmalarını sağlayan bir kampanya sonrasında taraftarlarla kutladılar.

FC Bayern baş antrenörü Niko Kovac, kaptan Manuel Neuer ve çıkış yapan iki kişilik Arjen Robben ve Franck Ribéry, 2018-19 sezonunda destekleri için taraftarlara teşekkür ediyor. Bayern oyuncuları ve çalışanları, Bundesliga ve DFB Kupası kupalarını kaldırmalarını sağlayan bir kampanya sonrasında taraftarlarla kutladılar.
Ribéry, Robben ve Kovac Bayern Taraftarlarına Destek İçin Teşekkür Ediyor
Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:06 
Spor
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