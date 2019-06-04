Ribéry, Robben ve Kovac Bayern Taraftarlarına Destek İçin Teşekkür Ediyor
16 dakika önce
FC Bayern baş antrenörü Niko Kovac, kaptan Manuel Neuer ve çıkış yapan iki kişilik Arjen Robben ve Franck Ribéry, 2018-19 sezonunda destekleri için taraftarlara teşekkür ediyor. Bayern oyuncuları ve çalışanları, Bundesliga ve DFB Kupası kupalarını kaldırmalarını sağlayan bir kampanya sonrasında taraftarlarla kutladılar.
Haber Yayın Tarihi : 04.06.2019 05:06
FC Bayern baş antrenörü Niko Kovac, kaptan Manuel Neuer
ve çıkış yapan iki kişilik Arjen Robben
ve Franck Ribéry, 2018-19 sezonunda destekleri için taraftarlara teşekkür ediyor. Bayern oyuncuları ve çalışanları, Bundesliga ve DFB Kupası kupalarını kaldırmalarını sağlayan bir kampanya sonrasında taraftarlarla kutladılar.
Barcelona Arda için kararını verdi
Real Madrid, Jovic transferini resmen açıkladı
A Milli Takım bayramlaştı
Sevilla'da Lopetegui dönemi