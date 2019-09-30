Son Dakika Haberleri: Ribery şov yaptı, Fiorentina Milan'ı dağıttı
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Ribery şov yaptı, Fiorentina Milan'ı dağıttı

1 saat önce

Serie A'nın 6. haftasında Milan, San Siro'da Fiorentina'yı konuk etti.

Ribery şov yaptı, Fiorentina Milan'ı dağıttı, System.String[]

Serie A'nın 6. haftasında Milan, San Siro'da Fiorentina'yı konuk etti. Temsilcimiz Hakan Çalhanoğlu'nun 90 dakika sahada kaldığı mücadelede gülen taraf konuk ekip oldu.


Henüz 14'de Pulgar'ın penaltıdan attığı golle 1-0 öne geçen Fiorentina, 66'da Castrovilli ile farkı 2'ye çıkardı.


70. dakikada Federico Chiesa'nın ayağından bir de penaltı atışından yararlanamayan Mor Menekşeler, 78'de Ribery ile 4. golü buldu. Kalan dakikalarda başka gol olmadı, Montella'nın öğrencileri deplasmanda 3 puanı 4 golle aldı.


Mücadeleye damga vuran isimlerin başında gelen Ribery, bitmek bilmeyen enerjisiyle göz doldurdu. Milan savunmasına zor anlar yaşatan 36 yaşındaki yıldız futbolcu, alınan galibiyetin başkahramanı oldu.


Bu galibiyetin ardından Fiorentina, 8 puana ulaştı, 9. sıraya yerleşti. Zor günler geçiren ve sezona istediği gibi başlayamayan Milan ise 6 puanla 16. sırada kaldı.

İtalya Serie A, Franck Ribery, Fiorentina, Milan, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 02:01 
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