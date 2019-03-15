Ricard Casas: "Kazanma Şansımız Vardı"
1 saat önce
- Ricard Casas: "Kazanma şansımız vardı"İSTANBUL - Barcelona Lassa Yardımcı Antrenörü Ricard Casas, Fenerbahçe maçı sonrası, "Sağlam oynadık.
- Ricard Casas: "Kazanma şansımız vardı"
İSTANBUL - Barcelona Lassa
Yardımcı Antrenörü Ricard Casas, Fenerbahçe
maçı sonrası, "Sağlam oynadık. Kazanma şansımız vardı ama olmadı" değerlendirmesinde bulundu.
Barcelona Lassa'da Fenerbahçe maçının ilk dakikasında oyundan diskalifiye olan başantrenör Svetislav Pesic'in yerine basın toplantında yardımcı antrenör Ricard Casas açıklamalarda bulundu.
Takımının oyunundan memnun olduğunu belirten Casas, "Çok sağlam oynadık. Kazanma şansımız ve ritmimiz vardı. Açık atışlarda iyi olmayınca sonuç böyle oldu" dedi.
Son Dakika
» Spor
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 15.03.2019 11:52 Kaynak: İHA
Houston Rockets'ın Menajeri Ülker Salonu'nda
Fenerbahçe'ye Galibiyeti Getiren Golü Atan Mehmet Ekici: Şans Değil Karakter
Sivassporlu Özer Hurmacı: Dün Uçağımıza Yıldırım Düştü, Bugün de Bülent Yıldırım!
Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'tan Hasan Ali'nin Pozisyonuna Tepki