Son Dakika Haberleri: Ricardo Quaresma ayrılık iddialarını yalanladı
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Ricardo Quaresma ayrılık iddialarını yalanladı

1 saat önce

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portekizli oyuncu, "Sözleşmemin son senesi ve ben kulübüme, takımıma, taraftarlara yardım etmek ve şampiyon olmak için kalacağım. Hepinize sarılıyorum.

Ricardo Quaresma ayrılık iddialarını yalanladı, System.String[]

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portekizli oyuncu, "Sözleşmemin son senesi ve ben kulübüme, takımıma, taraftarlara yardım etmek ve şampiyon olmak için kalacağım. Hepinize sarılıyorum. Sonsuza kadar Beşiktaş." ifadelerini kullandı.

Beşiktaş, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:26 
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