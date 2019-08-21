Ricardo Quaresma ayrılık iddialarını yalanladı
1 saat önce
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portekizli oyuncu, "Sözleşmemin son senesi ve ben kulübüme, takımıma, taraftarlara yardım etmek ve şampiyon olmak için kalacağım. Hepinize sarılıyorum.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portekizli oyuncu, "Sözleşmemin son senesi ve ben kulübüme, takımıma, taraftarlara yardım etmek ve şampiyon olmak için kalacağım. Hepinize sarılıyorum. Sonsuza kadar Beşiktaş." ifadelerini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 21.08.2019 11:26
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