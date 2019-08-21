Ricardo Quaresma ayrılık iddialarını yalanladı

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Portekizli oyuncu, "Sözleşmemin son senesi ve ben kulübüme, takımıma, taraftarlara yardım etmek ve şampiyon olmak için kalacağım. Hepinize sarılıyorum. Sonsuza kadar Beşiktaş." ifadelerini kullandı.