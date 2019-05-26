Ricardo Quaresma'dan Şenol Güneş paylaşımı
2 saat önce
Beşiktaş'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma, siyah-beyazlı takımdan ayrılarak A Milli Futbol Takımı'nın başına geçen Şenol Güneş için veda paylaşımında bulundu.
Beşiktaş
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 11:48 Kaynak: DHA
'ın Portekizli futbolcusu Ricardo Quaresma
, siyah-beyazlı takımdan ayrılarak A Milli Futbol Takımı
'nın başına geçen Şenol Güneş
için veda paylaşımında bulundu.
Sosyal medya hesabı üzerinden Şenol Güneş ile sarıldığı bir fotoğrafını paylaşan Portekizli yıldız, "Bana öğrettiniz her şey için, yaşattığınız sevinçler için çok teşekkür ederim. Karakterinize hayranım. Geleceğiniz için size iyi şanslar dilerim, milli takım gerçekten iyi ellerde" ifadelerini kullandı.
- İstanbul
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