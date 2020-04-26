Ricardo Quaresma'dan transfer açıklaması:

Beşiktaş'tan ayrıldıktan sonra Kasımpaşa'ya imza atan Ricardo Quaresma, Portekiz basınına açıklamalarda bulundu.



"GERİ DÖNMEK İSTERİM"



O Jogo'ya konuşan Quaresma, " Porto'ya geri dönmek isterim. Kasımpaşa ile sözleşmem sezon sonu bitiyor. Boşta olabilirim ama henüz kulüple konuşmadık. Virüs sebebiyle böyle bir şansımız olmadı." dedi.



"FARKLI BİR SEVGİ BESLEDİM"



Quaresma açıklamalarını "Porto'ya her zaman farklı bir sevgi besledim. Tekrar o forma için oynamak isterim ancak bunun kararını tek başıma veremem" ifadeleriyle tamamladı.



Kasımpaşa'da bu sezon 19 maçta forma giyen Ricardo Quaresma 4 gol attı.



