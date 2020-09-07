Ricardo Quaresma resmen Vitoria Guimaraes'te

Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Ricardo Quaresma, Türkiye defterini kapattı.

Kasımpaşa ile sözleşmesi sona eren Ricardo Quaresma, Türkiye defterini kapattı. Yıldız oyuncu, Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes'e transfer oldu. Türkiye'de Beşiktaş, ardından da Kasımpaşa forması giyen Portekizli yıldız Ricardo Quaresma, Vitoria Guimaraes ile 3 yıllık sözleşme imzaladı. Altay Kulübü'nün de yakından ilgilendiği 36 yaşındaki Quaresma'nın transferini Portekiz ekibi, sosyal medyadan yayınladığı video ile duyurdu.

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