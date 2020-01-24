Ricardo Rodriguez için kritik gün!

PSV'nin de gündeminde olan İsviçreli sol bekin, sarı-lacivertli ekibe cuma gününe (bugün) kadar süre verdiği belirtilmişti.



Fenerbahçeli yöneticilerin, prensipte anlaştıkları Ricardo Rodriguez ve menajerinin yanı sıra kulübü Milan'la iletişim halinde olduğu belirtiliyor.



Ricardo Rodriguez'in rotasının birkaç gün içinde belli olması bekleniyor.



