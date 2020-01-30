Ricardo Rodriguez için Napoli devrede - Son Dakika
Son Dakika Spor Ricardo Rodriguez için Napoli devrede - Son Dakika Spor

Ricardo Rodriguez için Napoli devrede

6 saat önce

Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Milan'ın sol beki İsviçreli futbolcu Ricardo Rodriguez için Napoli devreye girdi.

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Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan Milan'ın sol beki İsviçreli futbolcu Ricardo Rodriguez için Napoli devreye girdi. Napoli Teknik Direktörü olan Gennaro Gattuso, eski öğrencisini takımında görmek istiyor.


Milan'ın İsviçreli futbolcusu Ricardo Rodriguez'in gün geçtikçe talipleri artıyor. Fenerbahçe'nin gündeminde olan Ricardo Rodriguez'i daha önce Hollanda ekibi PSV Eindhoven istemiş ancak herhangi bir anlaşma sağlanamamıştı. Limit aşımları dolayısıyla oyuncuyla resmi olarak temas kuramayan sarı-lacivertliler ise Rodriguez'in transferi için bir çıkış yolu ararken, 27 yaşındaki futbolcuya Napoli'den teklif geldi.


İtalyan basınında bugün yer alan habere göre Napoli Teknik Direktörü Gennaro Gattuso'nun eski öğrencisi Rodriguez'i çok istediği ve kulübün transfer için girişimlere başladığı belirtildi. - İSTANBUL

Fenerbahçe, Napoli, Milan, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.01.2020 10:01 Kaynak: İHA
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