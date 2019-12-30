Ricardo Rodriguez idmana çıkmadı! Fenerbahçe...

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Milan forması giyen sol bek Ricardo Rodriguez, bugün gerçekleştirilen antrenmanda takımla birlikte çalışmadı.



Noel tatili dönüşü Sampdoria maçının hazırlıklarına başlayan Milan'da bek Ricardo Rodriguez, bugünkü idmanda takılmadı. Tesislere gelen 27 yaşındaki futbolcu, sahada takımla birlikte çalışmak yerine salonda tek başına çalıştı.



Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan İsviçreli futbolcunun bu davranışı, iplerin tamamen koptuğu yönünde yorumlandı.



Deneyimli futbolcuya Fenerbahçe'nin yanısıra Napoli ve Watford gibi takımlar da ilgileniyor.



Bu sezon Serie A'da yalnızca 5 maçta forma giyen Ricardo Rodriguez, takımına gol ya da asist katkısı sağlayamadı.



