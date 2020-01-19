Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Milan'la yollarını ayırmak üzere olan Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe ısrarı sürüyor.



Menajeri aracılığıyla geçtiğimiz günlerde sarı lacivertli takımda oynamayı çok istediğini açıklayan yetenekli oyuncu, sarı lacivertli ekibin yaşadığı finansal krizin çözülmesini bekliyor.



İtalyan basınında yer alan habere göre; İsviçreli sol bek, Fenerbahçe'nin kendisine vadettiği projeye inandığı için kulübün mali sıkıntıları giderilene kadar bekleyecek ve başka takıma imza atmayacak.



Ricardo Rodriguez bu sezon Serie A'da yalnızca 5 maçta forma giyebildi.



