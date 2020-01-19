Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe ısrarı - Son Dakika
Son Dakika Spor Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe ısrarı - Son Dakika Spor

Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe ısrarı

6 saat önce

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Milan'la yollarını ayırmak üzere olan Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe ısrarı sürüyor.

Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe ısrarı, System.String[]

Spor Arena Dış Haberler | İtalya Serie A ekiplerinden Milan'la yollarını ayırmak üzere olan Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe ısrarı sürüyor.


Menajeri aracılığıyla geçtiğimiz günlerde sarı lacivertli takımda oynamayı çok istediğini açıklayan yetenekli oyuncu, sarı lacivertli ekibin yaşadığı finansal krizin çözülmesini bekliyor.


İtalyan basınında yer alan habere göre; İsviçreli sol bek, Fenerbahçe'nin kendisine vadettiği projeye inandığı için kulübün mali sıkıntıları giderilene kadar bekleyecek ve başka takıma imza atmayacak.


Ricardo Rodriguez bu sezon Serie A'da yalnızca 5 maçta forma giyebildi.


İtalya Serie A, Fenerbahçe, Milan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 02:33 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ersun Yanal'dan Vedat Muriç yorumu: Biz böyle bir şeye tenezzül eder miyiz?
Ali Koç'tan flaş transfer açıklaması Hakan Çalhanoğlu: İbrahimovic'in Türkçe konuşmasına çok şaşırdım Vedat Muriqi'ten sarı kart açıklaması: Planlı yapsam, gol atınca formamı falan çıkarırdım

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2020 21:21:45. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ricardo Rodriguez'in Fenerbahçe ısrarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]