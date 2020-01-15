Ricardo Rodriguez transferinde son dakika Fenerbahçe gelişmesi! - Son Dakika
Son Dakika Spor Ricardo Rodriguez transferinde son dakika Fenerbahçe gelişmesi! - Son Dakika Spor

Ricardo Rodriguez transferinde son dakika Fenerbahçe gelişmesi!

6 saat önce

Spor Arena Dış Haber | Fenerbahçe'nin Ricardo Rodriguez transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Ricardo Rodriguez transferinde son dakika Fenerbahçe gelişmesi!, System.String[]

Spor Arena Dış Haber | Fenerbahçe'nin Ricardo Rodriguez transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalya'dan gelen haberlere göre Milan'ın sol beki Rodriguez, PSV yönetilcileri ile transfer görüşmesi yaptı ancak Fenerbahçe'ye gitrmek istiyor.


SKY Sport'tan Nicolo Schira'nın haberine göre PSV ile transfer görüşmesi yapan Rodriguez'in ilk tercihi Fenerbahçe. İsviçreli sol bekin PSV'ye gitmeye sıcak bakmadığı kaydedildi.


27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'den resmi teklif beklediği ve bu yüzden de PSV ile yaptığı transfer görüşmelerini askıya aldığı belirtildi.


MENAJERİ KULÜP BİNASINDA!


Öte yandan Calcio Mercato'nun haberine göre Ricardo Rodriguez'in menajeri, Fenerbahçe'nin yeni teklifini iletmek için Milan binasına giriş yaptı. İsviçreli futbolcunun menajeri, Milan yönetimi ile görüşecek ve Fenerbahçe'nin teklifi masaya yatırılacak.


Kaybeden tüm iddaa kuponlarına %3'e varan iade sadece Misli.com'da, katılmak için buraya tıklayın!


Fenerbahçe, İtalya, Milan, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 01:47 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Ali Koç: Kumpas davası Fenerbahçe'nin değil, Türkiye'nin davası
Adil Rami'nin menajeri: Rami sezon sonuna kadar Fenerbahçe'de kalacak Mesut Özil'den Fenerbahçe açıklaması! Beşiktaşlı oyuncuların yedek kulübesindeki görüntüsü Erzurum maçına damga vurdu

Son Dakika Haberleri
20:27 Fatih Terim'den Emre Akbaba'ya jest - Son Dakika Spor
20:25 BB Erzurumspor - Beşiktaş (EK FOTOĞRAFLAR) - Son Dakika Spor
20:24 Hentbol: Erkekler Türkiye Kupası - Son Dakika Spor
20:22 Bursaspor, Tayfur Bingöl'ü sezon sonuna kadar kiraladı - Son Dakika Spor
20:22 ING All-Star 2020'ye doğru - Son Dakika Spor
20:01 Beşiktaşlı oyuncuların yedek kulübesindeki görüntüsü Erzurum maçına damga vurdu - Son Dakika Spor
19:22 Mesut Özil'den Fenerbahçe açıklaması! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.1.2020 20:30:14. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ricardo Rodriguez transferinde son dakika Fenerbahçe gelişmesi! - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]