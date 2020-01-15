Ricardo Rodriguez transferinde son dakika Fenerbahçe gelişmesi!

Spor Arena Dış Haber | Fenerbahçe'nin Ricardo Rodriguez transferinde sıcak gelişmeler yaşanıyor. İtalya'dan gelen haberlere göre Milan'ın sol beki Rodriguez, PSV yönetilcileri ile transfer görüşmesi yaptı ancak Fenerbahçe'ye gitrmek istiyor.



SKY Sport'tan Nicolo Schira'nın haberine göre PSV ile transfer görüşmesi yapan Rodriguez'in ilk tercihi Fenerbahçe. İsviçreli sol bekin PSV'ye gitmeye sıcak bakmadığı kaydedildi.



27 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe'den resmi teklif beklediği ve bu yüzden de PSV ile yaptığı transfer görüşmelerini askıya aldığı belirtildi.



MENAJERİ KULÜP BİNASINDA!



Öte yandan Calcio Mercato'nun haberine göre Ricardo Rodriguez'in menajeri, Fenerbahçe'nin yeni teklifini iletmek için Milan binasına giriş yaptı. İsviçreli futbolcunun menajeri, Milan yönetimi ile görüşecek ve Fenerbahçe'nin teklifi masaya yatırılacak.



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