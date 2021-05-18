Ricardo Sa Pinto Gaziantep FK'ya veda etti - Son Dakika

Ricardo Sa Pinto Gaziantep FK'ya veda etti

18.05.2021 15:41
Ricardo Sa Pinto Gaziantep FK'ya veda etti, System.String[]

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Başkan Mehmet Büyükekşi'nin görevi bırakma kararının ardından takımdan ayrıldı.

Gaziantep Futbol Kulübü Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, Başkan Mehmet Büyükekşi'nin görevi bırakma kararının ardından takımdan ayrıldı. Portekizli çalıştırıcının takımdan ayrılma kararının ardından Gaziantep ekibinin yeni hoca adayı ise sezon ortasında Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut oldu.

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun sona ermesinin ardından Gaziantep Futbol Kulübü'nde yaprak dökümü yaşanmaya başladı. Bu sezon lige Rumen teknik adam Marius Sumudica yönetiminde başlayan, 21. haftada ise Portekizli Ricardo Sa Pinto'yu takımın başına getiren Gaziantep Futbol Kulübü, 42 haftalık zorlu maratonu 15 galibiyet, 13 beraberlik ve 12 mağlubiyet alarak 58 puanda tamamladı. Ligi dokuzuncu sırada tamamlayan Gaziantep ekibinde sezonun sona ermesiyle beraber 10 futbolcunun sözleşmesi sona ererken, Başkan Mehmet Büyükekşi de göreve devam etmeyeceğini açıklayarak seçimli genel kurul kararı aldı.

BAŞKAN GÖREVİ BIRAKINCA SA PİNTO DA BIRAKTI

Gaziantep ekibinde Başkan Mehmet Büyükekşi'nin göreve devam etmeyeceğini açıklamasının ardından seçimli genel kurul kararı alındı. Seçimli genel kurul kararı sonrası ligin ikinci yarısında göreve getirilen ve bir yılı opsiyonlu olmak üzere iki buçuk yıllık sözleşme imzalanan Ricardo Sa Pinto da görevden ayrılma kararı aldı. Yeni seçilecek yönetimin önünü açmak için böyle bir karar aldığını ifade eden Portekizli çalıştırıcı, sezonun tamamlanmasının ardından eşyalarını toplayarak kentten ayrıldı.

SA PİNTO'NUN GAZİANTEP KARNESİ

Ligin 21. haftasında oynanan Hatayspor karşılaşması ile Gaziantep FK kariyerine başlayan Ricardo Sa Pinto, takımın başında 21 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu karşılaşmalarda 6 galibiyet, 6 berberlik ve 9 mağlubiyet alan Ricardo Sa Pinto yönetimindeki Gaziantep FK, bu süreçte 24 puan toplarken, rakip kalelere 23 gol gönderdi. Kırmızı-siyahlı ekip, kendi kalesinde ise 27 gole engel olamadı.

İLK HOCA ADAYI EROL BULUT

Gaziantep FK'nın Ricardo Sa Pinto'nun görevden ayrılmasının ardından yeni hoca arayışlarına da başlanırken, takım için adı geçen ilk teknik direktör adayı ise sezon ortasında Fenerbahçe ile yollarını ayıran Erol Bulut oldu. Genç teknik adamla bir dizi görüşme yapan Gaziantep FK yetkilileri, Erol Bulut'la anlaşma yolları ararken, son karar için yeni başkan ve yeni yönetim kurulunun seçilmesi beklenecek.

YENİ HOCAYI VE KADROYU YENİ YÖNETİM BELİRLEYECEK

Sezonun sona ermesinin ardından büyük bir değişim rüzgarının yaşandığı Gaziantep FK'da yaz dönemi oldukça hareketli geçecek. Kırmızı-siyahlıların, takımda bulunan 10 futbolcunun sözleşmesinin sona ermesiyle kadroda yeni bir yapılanmaya gitmesi beklenirken, yeni başkan ve yönetim kurulunun seçilmesi sonrası düğmeye basılacağı öğrenildi. Yeni yönetimin başta teknik direktör olmak üzere transfer konusuna da oldukça mesai harcaması gerekecek.

(Said Vakkas Yağcı/İHA)

Ricardo Sa Pinto Gaziantep FK'ya veda etti
Ricardo Sa Pinto Gaziantep FK'ya veda etti
Ricardo Sa Pinto Gaziantep FK'ya veda etti
Ricardo Sa Pinto Gaziantep FK'ya veda etti
Ricardo Sa Pinto Gaziantep FK'ya veda etti

Mehmet Büyükekşi, Erol Bulut, Gaziantep, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ricardo Sa Pinto Gaziantep FK'ya veda etti - Son Dakika Spor


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