Son Dakika Haberleri: Ricardo Sa Pinto: "Gruptan çıkmak istiyoruz"
Son Dakika Spor Ricardo Sa Pinto: 'Gruptan çıkmak istiyoruz'

Ricardo Sa Pinto: "Gruptan çıkmak istiyoruz"

31 dakika önce

- Ricardo Sa Pinto: "Gruptan çıkmak istiyoruz"İSTANBUL - Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Braga'da Teknik Direktör Ricardo Sa Pinto maçın ardından grupta iyi bir durumda olduklarını söyleyerek, "Amacımız bir üst tura yükselmek" dedi.

- Ricardo Sa Pinto: "Gruptan çıkmak istiyoruz"

İSTANBUL - Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Braga'da Teknik Direktör Ricardo Sa Pinto maçın ardından grupta iyi bir durumda olduklarını söyleyerek, "Amacımız bir üst tura yükselmek" dedi.

UEFA Avrupa Ligi K Grubu 3. maçında Beşiktaş'ı deplasmanda 2-1 mağlup eden Braga'da Teknik Direktör Ricardo Sa Pinto, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Alınan sonuçtan ve futbolcularının performansından memnun olduğunu söyleyerek sözlerine başlayan Pinto, "Burada kazanmak çok güzel. Beşiktaş maça güçlü ve isteyerek başladı. İkinci golümüz ofsayt mı bilmiyorum ama penaltı pozisyonunda, ben penaltı olmadığını görüyorum. Yine de kazandığımız için çok mutluyum. Grupta iyi bir durumdayız. Ama hiçbir şey bitmedi. Bütün rakiplerimiz çok iyi takımlar. Avantajlıyız ve önümüzdeki 3 maçı iyi bitirerek gruptan çıkmak istiyoruz" diye konuştu. Maçta ikinci golün asistini yapan Galeno'nun daha da iyi olacağını söyleyen Pinto, takımın da iyi sonuçlar alarak daha da iyi olacağına inandığını da sözlerine ekledi.

Ricardo Sa Pinto: Gruptan çıkmak istiyoruz

Beşiktaş, Avrupa, Spor

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 11:03 Kaynak: İHA
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