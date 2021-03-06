Ricardo Sa Pinto: "Hakem kırmızı kartı atlamasa, bu maç farklı olurdu" - Son Dakika

Ricardo Sa Pinto: "Hakem kırmızı kartı atlamasa, bu maç farklı olurdu"

06.03.2021 22:03
Ricardo Sa Pinto:

Beşiktaş deplasmanında 2-1 kaybeden Gaziantep FK'da Teknik Direktör Ricardo Sa Pinto maçın ardından konuştu.

Beşiktaş deplasmanında 2-1 kaybeden Gaziantep FK'da Teknik Direktör Ricardo Sa Pinto maçın ardından konuştu. Maçın başında Welinton'un Dicko'ya yaptığı hareketin kırmızı kart olduğunu söyleyen Pinto, Beşiktaş'ın herhangi bir şey yapmadan 2 gol bulduğunu ifade etti.

Süper Lig'in 29. haftasında Beşiktaş ile deplasmanda karşılaşan Gaziantep FK, sahadan 2-1'lik mağlubiyetle ayrıldı. Kırmızı-siyahlı ekipte Teknik Direktör Ricardo Sa Pinto, karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında soruları yanıtladı. Maça iyi başladıklarını söyleyerek sözlerine başlayan Portekizli teknik adam, "Pozisyonlara da girdik. Dicko'nun bir pozisyonu var. Arkadan itildi. Faul çalınıp kırmızı kart verilmesi gerekirken hakem bir şey vermedi. VAR'a bile gidilmedi, nedenini anlayamıyorum. Bu karar verilseydi maçın gidişatı değişirdi. Beşiktaş çok pozisyona girdiği için değil, kendi hatamızdan golü yedik. Top Beşiktaş'taydı ama golü bulduklarında, maçı kontrol altına aldıklarından değil, bizim hatamızdan golü buldular. Biz de pozisyonlara girdik. İkinci yarıya daha istekli, daha kontrollü başladık. Rakibimizi hata yapmaya zorlayıp beraberlik golünü bulmaya çalıştık. Rakibimiz pozisyon bulamıyordu, biz daha iyi oynuyorduk ve bu sırada 2 değişiklik yaptık. İkinci golde de, pozisyona girdiklerinden değil, konsantrasyon eksiklimizden dolayı golü buldular. Aboubakar gibi bir oyuncuya boşluk verirseniz golü rahatlıkla atar. Daha sonra sistem değişikliğine gittik. Takım hala istekli şekilde oynuyordu. Bunun sonucunda gol bulduk, sonra da direkten dönen şutumuz var. O da gol olsaydı, puan alırdık. Bunu da hak ettiğimizi düşünüyorum. Bu maçta beni memnun eden konu, takımın oyundan düşmemesi oldu. Puan almaya çalıştık, isteğimizi son dakikaya kadar sürdürdük. Her maçta bunu yapıyoruz. Beni memnun eden konu bu" ifadelerini kullandı.

"Beşiktaş ligin en iyi takımı"

İlk yarıda Beşiktaş Yardımcı Antrenörü Murat Şahin'le yaşadığı gerginlikle ilgili "Herhangi bir durum olmadı, normal bir şey" diyen Ricardo Sa Pinto, Beşiktaş'ın ligin en iyi takımı olduğunu da yineleyerek, "Hala aynı fikirdeyim. Beşiktaş ligin en iyi takımı. Bugün her zamanki oyununu oynayamadılar, yorgun olmalarından dolayı olabilir. Ama biz de bugün rahat oynamalarına izin vermedik. Hem bireysel oyuncuları iyi hem de birçok seçenekleri var. O nedenle iyi bir takım Beşiktaş" diyerek sözlerini tamamladı. - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ricardo Sa Pinto: 'Hakem kırmızı kartı atlamasa, bu maç farklı olurdu' - Son Dakika Spor


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