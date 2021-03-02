Ricardo Sa Pinto: "Üç puanı Jefferson'a armağan ediyorum" - Son Dakika

Ricardo Sa Pinto: "Üç puanı Jefferson'a armağan ediyorum"

02.03.2021 19:09
Ricardo Sa Pinto:

Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

Süper Lig'in 28. haftasında Gaziantep Futbol Kulübü, konuk ettiği Gençlerbirliği'ni 2-1 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto maçın ardından mücadeleyi değerlendirdi.

Maçın ardından değerlendirmelerde bulunan Gaziantep FK Teknik Direktörü Ricardo Sa Pinto, "Ben geldiğimden bu yana oynadığımız en kötü ilk yarıydı. Maça konsantre başlayamadık. Defansif olarak organize olmakta zorlandık. Topu çok tutamadık ve ofansif olarak az hareketlilik gösterdik. Bundan dolayı ilk golü yedik. Bu birden fazla gol yememize de neden olabilirdi. Rakibin hızlı ve çabuk oyuncularına karşı hazırdık ancak konsantre olamadığımız için bunu yapmakta zorlandık. 4-4-2 taktiği için çalışmıştık ve maç içerisinde uyguladık" dedi.

"MİRALLAS'IN BÖYLE HATA YAPMAMASI GEREKİRDİ"

İkinci yarı güzel başladıklarını belirten Pinto, "Mirallas'ın yaptığı hata sonucu 10 kişi kaldık. Onun gibi tecrübeli birinin böyle hata yapmaması gerekirdi. Maçı kaybedebilirdik. 10 kişi kalınca oyun içerisinde taktik değiştirdik. Geride olmamıza rağmen baskı kurmamız gerekiyordu. Sonrasında arkalarda boşluklar buldular ve kenar oyuncularımızla bunu değerlendirdik. Takımdaki tüm oyuncular ikinci yarı savaşçı gibiydi. Benim görmek istediğim takım ve oyuncular bu şekilde" ifadelerini kullandı.

Teknik Direktör Pinto, üç puanı sakatlanmasına rağmen maçtan çıkmak istemeyen Jefferson'a armağan ettiğini söyleyerek, "Ben bu galibiyeti özellikle Jefferson'a armağan etmek istiyorum. Takımdaki tüm oyuncular ikinci yarı adeta bir savaşı gibiydiler ama Jefferson bir farklıydı. Sakatlanmış olmasına rağmen oyundan çıkmadı ve takımını yalnız bırakmadı, devam etmek istedi. Ben bunu istiyorum Gaziantep'in ruhuna yakışacak oyun tarzı da bu" şeklinde konuştu.

(Resul Yanbul/İHA)

Ricardo Sa Pinto: Üç puanı Jefferson'a armağan ediyorum

Spor Toto Süper Lig, Gaziantep, oyunlar, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Ricardo Sa Pinto: 'Üç puanı Jefferson'a armağan ediyorum' - Son Dakika Spor


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