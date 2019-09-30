Rice: Türkiye'nin IMF'den finansal destek, program talebi yok

IMF Dış İlişkiler Direktörü Gary Rice, Türkiye'yi ziyaret eden IMF heyetinin muhalefet partileri ile yaptığı görüşmenin Madde 4 kapsamında yapılan gözden geçirme çerçevesinde toplumun geniş kesiminden görüşlerini öğrenme amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.