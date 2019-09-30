Rice: Türkiye'nin IMF'den finansal destek, program talebi yok
27 dakika önce
IMF Dış İlişkiler Direktörü Gary Rice, Türkiye'yi ziyaret eden IMF heyetinin muhalefet partileri ile yaptığı görüşmenin Madde 4 kapsamında yapılan gözden geçirme çerçevesinde toplumun geniş kesiminden görüşlerini öğrenme amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.
IMF Dış İlişkiler Direktörü Gary Rice, Türkiye'yi ziyaret eden IMF heyetinin muhalefet partileri ile yaptığı görüşmenin Madde 4 kapsamında yapılan gözden geçirme çerçevesinde toplumun geniş kesiminden görüşlerini öğrenme amacıyla gerçekleştirildiğini söyledi.
Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:01
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