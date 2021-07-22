Üye Girişi
Richarlison yıldızlaştı, Brezilya 4 golle kazandı - Son Dakika

Richarlison yıldızlaştı, Brezilya 4 golle kazandı

22.07.2021 17:15
Richarlison yıldızlaştı, Brezilya 4 golle kazandı, System.String[]

Tokyo Olimpiyat Oyunları Erkekler Futbol D Grubu ilk maçında Brezilya, Almanya'yı 4-2 mağlup etti.

Tokyo Olimpiyat Oyunları Erkekler Futbol D Grubu ilk maçında Brezilya, Almanya'yı 4-2 mağlup etti. Tokyo Olimpiyat Oyunları'nda erkekler futbol müsabakaları 4 grupta oynanan 8 maç ile başladı. Günün dikkat çeken mücadelesinde Brezilya ile Almanya, Uluslararası Yokohama Stadı'nda karşı karşıya geldi. 2016 Rio Olimpiyatları'nın finalinde karşı karşıya gelen ve rakibini penaltılar sonucunda mağlup ederek altın madalyaya ulaşan Brezilya, Tokyo Olimpiyatları'nda da galip gelen taraf oldu. Rakibini 3-1 mağlup eden Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri, 7, 22 ve 30'uncu dakikalarda Richarlison ve 90+5'inci dakikada Paulinho kaydederken 45+1'inci dakikada Cunha, penaltı atışından yararlanamadı. Almanya'nın golleri ise, 57'nci dakikada Nadiem Amiri ve 83'üncü dakikada Ragnar Ache'den gelirken 63'üncü dakikada Maximilian Arnold, 2'nci sarı kartın ardından kırmızı kart ile oyun dışında kaldı. MEKSİKA, FRANSA'YI FARKLI GEÇTİA Grubu maçında ise Meksika ile Fransa, Tokyo Stadı'nda karşı karşıya geldi. İlk yarısı 0-0 biten mücadelenin 2'nci yarısı 5 gole sahne oldu. Meksika, 47'nci dakikada Alexis Vega ve 55'inci dakikada Sebastian Cordova ile skoru 2-0'a getirdi. Fransa, 69'uncu dakikada Andre Pierre Gignac'ın penaltı golüyle skoru 2-1 getirdi. Meksika, 80'inci dakikada Uriel Antuna ve 90+1'inci dakikada Eduardo Aguirre'den 2 gol daha buldu ve sahadan 4-1 galip ayrıldı.EV SAHİBİNDEN TEK GOLLÜ AÇILIŞA Grubu'nda oynanan bir diğer karşılaşmada ise ev sahibi Japonya, Güney Afrika'yı konuk etti. Tokyo Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. Japonya, 71'inci dakikada genç yıldızı Takefusa Kubo'dan bulduğu gol ile sahadan 1-0 galip ayrılarak organizasyona 3 puanla başladı.İSPANYA'DAN BEKLENMEDİK PUAN KAYBIC Grubu'nun ilk maçında altın madalya için favori olarak gösterilen takımlardan biri olan İspanya ise Mısır ile Sapporo'da karşı karşıya geldi. Pedri, Dani Olmo, Mikel Oyarzabal, Eric Garcia, Pau Torres ve Unai Simon gibi Avrupa Futbol Şampiyonası'nda da görev alan oyuncuları Tokyo'ya getiren İspanya, maçta üstün bir oyun sergilese de aradığı golü bulamadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi.Günün diğer karşılaşmalarında alınan sonuçlar şöyle: B Grubu: Yeni Zelanda - Güney Kore: 1-0B Grubu: Honduras - Romanya: 0-1C Grubu: Arjantin - Avustralya: 0-2

D Grubu: Fildişi Sahili - Suudi Arabistan: 2-1


- Meksika

oyunlar, Almanya, Futbol, Tokyo, Spor, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Spor Richarlison yıldızlaştı, Brezilya 4 golle kazandı - Son Dakika Spor


YORUMLAR
500

Son Dakika

Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs tablosunu paylaştı! Vaka ve ağır hasta oranındaki yükseliş dikkat çekti 17:22 Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs tablosunu paylaştı! Vaka ve ağır hasta oranındaki yükseliş dikkat çekti Acun Ilıcalı'dan yeni paylaşım! illegal bahis iddialarını bir kez daha yalanladı 17:04 Acun Ilıcalı'dan yeni paylaşım! illegal bahis iddialarını bir kez daha yalanladı İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede denize girmek yasaklandı 16:55 İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede denize girmek yasaklandı
Ölüme terk edilen yüzlerce civcivi, vatandaşın ihbarı kurtardı! Ömer Çelik, olayla ilgili harekete geçildiğini duyurdu 16:16 Ölüme terk edilen yüzlerce civcivi, vatandaşın ihbarı kurtardı! Ömer Çelik, olayla ilgili harekete geçildiğini duyurdu Kaybolan tıp öğrencisi Onur Eker'in, kaybolmadan önce annesinden konum atmasını istediği ortaya çıktı 16:06 Kaybolan tıp öğrencisi Onur Eker'in, kaybolmadan önce annesinden konum atmasını istediği ortaya çıktı Nilgün Belgün'den yıllar sonra gelen aşk itirafı: Uzay Hepari ile 1,5 yıl aşk yaşadık 15:51 Nilgün Belgün'den yıllar sonra gelen aşk itirafı: Uzay Hepari ile 1,5 yıl aşk yaşadık
Define aramak için kazdığı çukur mezarı oldu! Cansız bedeni 9 gün sonra bulundu 15:38 Define aramak için kazdığı çukur mezarı oldu! Cansız bedeni 9 gün sonra bulundu Sedat Peker, derin sessizliğini bozdu, iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor 15:30 Sedat Peker, derin sessizliğini bozdu, iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor

Son Dakika Haberleri
17:22 Sağlık Bakanlığı haftalık koronavirüs tablosunu paylaştı! Vaka ve ağır hasta oranındaki yükseliş dikkat çekti
17:16 Evinin balkonundan kazayı izledi, spiker gibi anlatmaya koyuldu
17:04 Acun Ilıcalı'dan yeni paylaşım! illegal bahis iddialarını bir kez daha yalanladı
16:58 Tokyo Olimpiyatları'nda Almanya ile Brezilya karşı karşıya geldi, maç dünya kupası tadında geçti
16:54 İstanbul'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 ilçede denize girmek yasaklandı
16:32 Osman Büyükşen, cinayeti azmettirenlerin fotoğrafını paylaşıp, gözdağı verdi: Bu şerefsizlerin dostu benim düşmanımdır
16:09 Çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanıyordu! Evertonlı Sigurdsson'un eşi evi terk etti
15:41 Fenerbahçe'nin geleneksel bayramlaşma törenine 11 yaşındaki minik taraftar, damgasını vurdu!
15:30 Sedat Peker, derin sessizliğini bozdu, iddiaları doğruladı: Tüm aile koronavirüse yakalandık, hastalığım ağır geçiyor
15:19 Eski başkanların ortak kaderi! Bir Aziz Yıldırım vakası da Galatasaray'da ortaya çıktı
Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, G.Saray'ın PSV'ye 5-1 kaybettiği maç hakkında çarpıcı bir yorum yaptı Beşiktaş İkinci Başkanı Adnan Dalgakıran, G.Saray'ın PSV'ye 5-1 kaybettiği maç hakkında çarpıcı bir yorum yaptı         
17:22
Evinin balkonundan kazayı izledi, spiker gibi anlatmaya koyuldu Evinin balkonundan kazayı izledi, spiker gibi anlatmaya koyuldu         
17:16
Tokyo Olimpiyatları'nda Almanya ile Brezilya karşı karşıya geldi, maç dünya kupası tadında geçti Tokyo Olimpiyatları'nda Almanya ile Brezilya karşı karşıya geldi, maç dünya kupası tadında geçti         
16:58
Osman Büyükşen, cinayeti azmettirenlerin fotoğrafını paylaşıp, gözdağı verdi: Bu şerefsizlerin dostu benim düşmanımdır Osman Büyükşen, cinayeti azmettirenlerin fotoğrafını paylaşıp, gözdağı verdi: Bu şerefsizlerin dostu benim düşmanımdır         
16:32
Çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanıyordu! Evertonlı Sigurdsson'un eşi evi terk etti Çocuklara cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla yargılanıyordu! Evertonlı Sigurdsson'un eşi evi terk etti         
16:10
Nişan gününde şüpheli ölüm! 26 yaşındaki genç traktör römorkuna asılı halde bulundu Nişan gününde şüpheli ölüm! 26 yaşındaki genç traktör römorkuna asılı halde bulundu         
16:02
Fenerbahçe'nin geleneksel bayramlaşma törenine 11 yaşındaki minik taraftar, damgasını vurdu! Fenerbahçe'nin geleneksel bayramlaşma törenine 11 yaşındaki minik taraftar, damgasını vurdu!         
15:42
Bolivya'da futbol maçı öncesi çıkan Bolivya'da futbol maçı öncesi çıkan "şeytan hortumu" çevredekileri paniğe sürükledi         
15:38
Annesinin boğazını kesen şahıs, cezaevine giderken Annesinin boğazını kesen şahıs, cezaevine giderken "Benim annem yok" diye bağırdı         
15:09
Son Dakika! Bakan Soylu, 'baraj patlaması' iddialarını yalanladı: Artvin'deki sele patlayan barajın neden olduğu iddiaları doğru değil Son Dakika! Bakan Soylu, 'baraj patlaması' iddialarını yalanladı: Artvin'deki sele patlayan barajın neden olduğu iddiaları doğru değil         
15:03
Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye'nin AB'ye üye olabileceğini sanmıyorum Almanya Başbakanı Merkel: Türkiye'nin AB'ye üye olabileceğini sanmıyorum         
14:34
Meteoroloji Uzmanı uyardı: Kuraklık konusunda Türkiye'de olağanüstü hal ilan edilmeli Meteoroloji Uzmanı uyardı: Kuraklık konusunda Türkiye'de olağanüstü hal ilan edilmeli         
14:13
Dost kara günde belli oldu! Demet Akalın yakın dostu Alişan'ı, en acı gününde yalnız bıraktı Dost kara günde belli oldu! Demet Akalın yakın dostu Alişan'ı, en acı gününde yalnız bıraktı         
13:35
PSV mağlubiyeti 3 ismi sınıfta bıraktı! Fatih Terim, bu futbolcularla yolları ayırma kararı aldı PSV mağlubiyeti 3 ismi sınıfta bıraktı! Fatih Terim, bu futbolcularla yolları ayırma kararı aldı         
11:50
Sondaj çalışmaları sonuç verdi! Son 5 yılda 292 ton altın keşfedildi, uranyum miktarı üçe katlandı Sondaj çalışmaları sonuç verdi! Son 5 yılda 292 ton altın keşfedildi, uranyum miktarı üçe katlandı         
09:05
Dokuz yaş küçük sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar Dokuz yaş küçük sevgilisinden ayrılan Dilara Aksüyek'ten tenis kortunda olay pozlar         
00:10
Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmiş Alişan'ın vefat eden kardeşi Selçuk Tektaş'la ilgili kahreden detay! Durumu önce iyiye gidip, yeniden kötüleşmiş         
23:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.07.2021 17:27:22. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Richarlison yıldızlaştı, Brezilya 4 golle kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement