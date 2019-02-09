Rick Pitino: "Biz Şut Atan Bir Takım Değiliz Ama İnatla Şut Atmaya Çalıştık"

- Rick Pitino: "Biz şut atan bir takım değiliz ama inatla şut atmaya çalıştık"İSTANBUL - Panathinaikos Başantrenörü Rick Pitino, "İlk defa bu akşam üzüldüm. Biz şut atan bir takım değiliz ama inatla şut atmaya çalıştık" diye belirtti.

- Rick Pitino: "Biz şut atan bir takım değiliz ama inatla şut atmaya çalıştık"



İSTANBUL - Panathinaikos Başantrenörü Rick Pitino, "İlk defa bu akşam üzüldüm. Biz şut atan bir takım değiliz ama inatla şut atmaya çalıştık" diye belirtti.

THY Euroleague'in 22. haftasında Panathinaikos deplasmanda Fenerbahçe Beko'ya 85-66 mağlup oldu. Müsabaka sonrası basın toplantısında konuşan Panathinaikos Başantrenörü Rick Pitino, "İlk defa bu akşam üzüldüm. Biz şut atan bir takım değiliz ama inatla şut atmaya çalıştık. Buna devam ettik. Buna devam etmemelisiniz. Deplasmanda gösterdiğiniz performanslar en önemli noktalardır takım performansı için" diye konuştu.

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