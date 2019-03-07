Son Dakika Haberleri: Rick Pitino: "Bizim İçin Önemli Olan Kendimizi Bilmek"

Rick Pitino: "Bizim İçin Önemli Olan Kendimizi Bilmek"

19 dakika önce

Panathinaikos Başantrenörü Rick Pitino, Darüşşafaka galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Bizim için önemli olan kendimizi bilmek.

Rick Pitino:
Panathinaikos Başantrenörü Rick Pitino, Darüşşafaka galibiyeti sonrası yaptığı açıklamada, "Bizim için önemli olan kendimizi bilmek. Dış atışlarda iyi değiliz. Boyalı alanda topla iyi buluşuyoruz. Bu da bizim bazı problemleri aşmamıza yardımcı oluyor" dedi.

Panathinaikos, THY Euroleague'in 25. haftasında deplasmanda karşı karşıya geldiği Darüşşafaka'yı 91-67'lik skorla yendi. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Panathinaikos Başantrenörü Rick Pitino, "Son maçlarda karşılaşma başına 90 sayı buluyoruz. Modern basketbolda bunu sadece 11 üçlük deneyerek bulmak gerçekten zor iş. Boyalı alanda bulduğumuz sayılar çok etkileyici. Bizim için önemli olan kendimizi bilmek. Biz kendimizi biliyoruz. Dış atışlarda iyi değiliz. Boyalı alanda topla iyi buluşuyoruz. Bu da bizim bazı problemleri aşmamıza yardımcı oluyor. Türkiye gerçekten güzel bir ülke. Son zamanlarda buraya ikinci kez geliyorum. Burada evimde hissediyorum. Ben Manhattanlı'yım. Bunu hissetmemin bir sebebi de İstanbul'da trafik olması" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 10:59 Kaynak: İHA

Türk Hava Yolları, Darüşşafaka, Panathinaikos, Spor
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