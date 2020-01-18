Ricky van Wolfswinkel'in Basel'deki En İyi Anları - Son Dakika
Son Dakika Spor Ricky van Wolfswinkel'in Basel'deki En İyi Anları - Son Dakika Spor

Ricky van Wolfswinkel'in Basel'deki En İyi Anları

15 dakika önce

2017’den beri Basel forması giyen Hollandalı forvet Ricky van Wolfswinkel, takımının en önemli hücum silahı haline geldi. Basel’le çıktığı 73 maçta 31 gol kaydeden van Wolfswinkel’in en güzel gollerine tanıklık ediyoruz..

2017'den beri Basel forması giyen Hollandalı forvet Ricky van Wolfswinkel, takımının en önemli hücum silahı haline geldi. Basel'le çıktığı 73 maçta 31 gol kaydeden van Wolfswinkel'in en güzel gollerine tanıklık ediyoruz..

Ricky van Wolfswinkel'in Basel'deki En İyi Anları

Basel, Spor, Son Dakika

Kaynak: Dugout

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:19 
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