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Ricky van Wolfswinkel'in Basel'deki En İyi Anları
15 dakika önce
2017’den beri Basel forması giyen Hollandalı forvet Ricky van Wolfswinkel, takımının en önemli hücum silahı haline geldi. Basel’le çıktığı 73 maçta 31 gol kaydeden van Wolfswinkel’in en güzel gollerine tanıklık ediyoruz..
2017'den beri Basel forması giyen Hollandalı forvet Ricky van Wolfswinkel, takımının en önemli hücum silahı haline geldi. Basel'le çıktığı 73 maçta 31 gol kaydeden van Wolfswinkel'in en güzel gollerine tanıklık ediyoruz..
Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 02:19
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