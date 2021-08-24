Riders Republic için yeni fragman yayınlandı! - Son Dakika
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Riders Republic için yeni fragman yayınlandı!

Riders Republic için yeni fragman yayınlandı!

24.08.2021 10:55

Ubisoft Annecy tarafından geliştirilen ve Ubisoft tarafından yayınlanan yeni bir spor video oyunu olan Riders Republic için özelleştirme ve kişileştirme seçeneklerini tanıtan yeni bir fragman yayınlandı.

Riders Republic, Ubisoft'un Ekim ayında piyasaya süreceği yeni bir ekstrem spor oyunudur. Oyunun, çıkış tarihinin hızla yaklaşmasıyla Ubisoft, oyunculara bu eşsiz deneyimi tattırmak adına geçtiğimiz hafta kapalı bir beta sundu. Beta testini başarıyla tamamlayan Riders Republic için özelleştirme ve kişileştirme seçeneklerinin tanıtıldığını yeni bir fragman yayınlandı.

Ubisoft'un yeterince takdir edilmeyen kış sporları konulu oyunu Steep'in manevi bir halefi niteliğinde olan Riders Republic, bisiklet, kanat takımı, kayak ve snowboard gibi birçok ekstrem sporu deneyimleyeceğiniz rekabetçi bir oyun olarak karşımıza çıkacak.

Oyun, 28 Ekim 2021'de Microsoft Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One, Xbox Series X ve Series S için piyasaya sürülecek.

Riders Republic, Epic Games sayfasına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.

RIDERS REPUBLIC FRAGMANI

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Ubisoft, Gamegar, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Gamegar Riders Republic için yeni fragman yayınlandı! - Son Dakika


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