Rıdvan Dilmen, Ali Koç ile Aziz Yıldırım'a barışma çağrısında bulundu

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve eski başkan Aziz Yıldırım arasındaki ipler karşılıklı atışmalar sonrası koptu. Fenerbahçeliliğiyle bilinen yorumcu Rıdvan Dilmen, iki isme barışma çağrısında bulundu.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Rıdvan Dilmen, "Ortak sevdamız Fenerbahçe! Büyük Fenerbahçeli Aziz Yıldırım ve Büyük Fenerbahçeli Ali Koç; logomuzun anlamını yaşatmak üzere Fenerbahçe'nin aydınlık geçmişi ve aydınlık geleceği için #3TEMMUZDAELELEMABEDİMİZDE" ifadelerini kullandı.
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