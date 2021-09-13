Rıdvan Dilmen, Altay Bayındır'ı sert bir dille eleştirdi: Babası yaşındayım, böyle şımarıklık olmaz

Tecrübeli yorumcu Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe ile Sivasspor'un 1-1'lik eşitlik ile biten maçını yorumladı. Kaleci Altay'ın yaptırdığı penaltı pozisyonuyla alakalı konuşan Dilmen, genç oyuncuya sert çıkıştı.

"EN KORKTUĞUM HOCA RIZA ÇALIMBAY"

Sivasspor'un futbolu hakkında konuşan Rıdvan Dilmen, "Sivas'ın dışındaki 19 takımın hocasından biri olsam, kendi evimdeki Sivas maçı en korktuğum maç olur. Rıza Çalımbay takımları, her yerde önde baskılı oynuyor. Aynı felsefede Fenerbahçe var. Pereira önde baskı istiyor ama aynı şekilde karşılık veriyor" dedi.

"GÜVEN, FAZLA GÜVENE GEÇİNCE DE ŞIMARIKLIK"

Dilmen, Altay'ın penaltı pozisyonuyla ilgili, "0-0'da bu maçta nasıl gol olmayacak dedim, her iki tarafın da ihtimali vardı. Fenerbahçe öne geçti. Altay'ın hatası oldu sonra. Kendisini birebir uyardım ben. Babası yaşındayım. Böyle şımarıklık olmaz! Basit oyna demiştim. Al, verdin yakalanırsın. Daha önce de yakalandı. Güven, fazla güvene geçince... Şımarıklık olmaz futbolda. Temiz oynayacaksın." eleştirisini yaptı.