Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Nikola Kalinic'i transfer edecek
Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan "%100 Futbol" programında Beşiktaş'ın Hırvat futbolcu Nikola Kalinic'i kadrosuna katacağını dile getirdi.
Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan "%100 Futbol" programında Beşiktaş'ın transfer edeceği golcü futbolcunun adını söyledi.
"MUHTEMELEN OLACAK O İŞ"
Dilmen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " Sergen Yalçın, sağ bek transferinde Nazım'ı istediklerini söyledi ama daha anlaşma olmadı tabi. Kalinic'i alıyoruz dedi ve muhtemelen olacak o iş diye düşünüyorum. Bütçeye göre bir şeyler yapmaya çalışıyor hoca." ifadelerini kullandı.
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