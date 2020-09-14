Rıdvan Dilmen: Beşiktaş, Nikola Kalinic'i transfer edecek

Eski futbolcu ve spor yorumcusu Rıdvan Dilmen, NTV'de yayınlanan "%100 Futbol" programında Beşiktaş'ın transfer edeceği golcü futbolcunun adını söyledi.

"MUHTEMELEN OLACAK O İŞ"

Dilmen konuyla ilgili yaptığı açıklamada, " Sergen Yalçın, sağ bek transferinde Nazım'ı istediklerini söyledi ama daha anlaşma olmadı tabi. Kalinic'i alıyoruz dedi ve muhtemelen olacak o iş diye düşünüyorum. Bütçeye göre bir şeyler yapmaya çalışıyor hoca." ifadelerini kullandı.