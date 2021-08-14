Rıdvan Dilmen'den çarpıcı açıklamalar: Ligin bitimine 37 hafta kala favori Beşiktaş'tır

Rıdvan Dilmen, Beşiktaş- Rize maçıyla ilgili çarpıcı yorumlarda bulundu. NTV'deki ayrılıktan sonra Dilmen'in bir süre uzak kalacağı konuşuluyordu ancak bomba gibi geri dönüş yaptı. Dilmen daha ilk programdan gündemi belirleyecek sözler kullandı.

"HİÇBİR EKSİĞİ YOK"

İşte Dilmen'in Beşiktaş yorumu:

"Hazır değil Beşiktaş ama bu normal. Fakat coşku ve enerjisii aynı. Sergen Yalçın'ın maç toplantısı 10 dakikayı geçmiyordur. Takım o kadar alıştı ki oyuna, herkes ne yaptığını biliyor.

"EN ÇOK KREDİ SERGEN YALÇIN'DA"

Ligde gelmiş geçmiş en başarılı hoca Fatih Terim ama kredisi şu an düşüktür. Ligde en fazla krediye sahip olan hoca Sergen Yalçın'dır.

"FAVORİ BEŞİKTAŞ'TIR"

2 kupalı sezondan sonra böyle oynamak çok önemli. Ligin bitimine 37 hafta kala şampiyonluk favorisi Beşiktaş'tır. Ödemelerde problem olmadığını hoca bana söylemişti. Başarının en zor tarafı devam ettirmektir. Çok istekli bir takım Beşiktaş."