Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım - Son Dakika

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım

Eski milli futbolcu ve futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldığı maçı değerlendirdi ve hakem Alper Ulusoy'u eleştirdi. Rıdvan Dilmen, çarpıcı bir iddiada bulunarak Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralının en az 5 kez ihlal edildiğini ve aksi bir sonuçta yorumculuğu bırakacağını söyledi.

Ünlü futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen, Galatasaray'ın sahasında Gaziantep FK ile 3-3 berabere kaldığı maçı değerlendirdi.

Rıdvan Dilmen'in açıklamaları şöyle;

"Gollü olacağını düşünüyordum ama bu kadar tuhaf bir maç olacağını düşünmemiştim. Böyle dramatik sonlu maçlar elbet olmuştu ama böyle bir maç hayatımda görmedim"

"FENERBAHÇE KENDİSİNE YOLDAŞ GALATASARAY'I BULDU"

"Biz bugün oyunu konuşmayalım. 0-0 başladı, 3-1 oldu, 3-1 oldu tüm skorlar yaşandı. Deplasmanda takımı da ev sahibi takım da öne geçti. Maça damgasını vuran hakem kararları ve sezon kararları oldu. Fenerbahçe kendisine yoldaş arıyordu, şimdi bugün Galatasaray da geldi. Beşiktaş pek fazla bir şeye karışmıyor. Bugünden itibaren Galatasaray da devreye girecek. Hakemin yaptıklarını doğruları yanlışları çok enteresan şeyler olacak"

"JİMMY DURMAZ'IN FAULÜNÜ NEDEN VERMEDİ?"

"Niye Gaziantep'in niye Galatasaray'ın golünü iptal etmedin diyemem. Kırmızı kart doğru mu? Doğru. Kendi kendine iş aldı Galatasaray. Gaziantep'in attığı ikinci golde acaba perdeliyor mu dediğimizde VAR hakemi baktığında pozisyonda kaleciyi engellemediğini gördük. Yedek kulübesinin önünde şarjlar vardı Gaziantep aleyhine olması lazımken vermedi. Jimmy Durmaz'ın bir pozisyonu vardı mesela vermedi. Aynı yerde başka bir pozisyonda daha az sert olan bir pozisyonda vermedi"

"6 SANİYE KURALINI KİM VERECEK DİYE BEKLİYORDUM"

"Türkiye'de tarihe geçecek bir karar verildi. 6 saniye kuralında. Bu 6 saniye kuralı ilk çıktığında bir gün de uygulayın diyordum. Bula bula da Galatasaray'ı buldu. İlklerin takımı. 1-2-3 kim sayacak diye bakıyordum. Bir de üzerine penaltı oldu mu. Galatasaray'da o penaltıyla 8 puan geriye düştü. Eğer seyircili olsaydı bu karar zordu."

"6 SANİYE KURALINDAN ÇOK O FAUL"

"Galatasaray'a faulü vermemesi benim orada kafamı karıştırdı. 6 saniye kuralından daha çok o faule takıldım. Hatalar tabii ki her maçta olur. O 6 saniyeyi vermesinin sebebi hakemin kafasında vardı demek ki"

"150 MAÇTA VERMEDİN, BULA BULA G.SARAY'I BULDUN"

"Bravo hakeme cin gibisin. 150 maçta vermedin bu maçta verdin, helal olsun. Türk futbolunun dizaynında sorun var. Kuralları biliyorsunuz uygulamıyorsunuz. Sezon sonunda medyaya lobilere bakıp öyle karar veriyorsunuz."

"BİR GOL 4 DAKİKADA MI İPTAL EDİLİR?"

"TFF'nin MHK'sında 6 saniyeyi vermek sana mı denk geldi. O faule takılı kaldım ben. Demek ki kafanda bir şeyler vardı. Galatasaray'a verilen en direkt vuruşta kuralı uyguladı hakem. Cüneyt'i de Fırat'ı da bu kuralı hiç kullanmadı. 4 dakika bir golü iptal etmek için tek gözünle baksan o VAR ekranına aaa faulmüş dersin yine karar verirsin"

"GEÇEN SENE NEDEN VEREMİYORDUNUZ"

"Geçen sene Muslera 6 değil 26 saniye oynuyordu. Geçen sene niye vermiyordunuz. Geçen sene o faulü veriyordunuz bu sene vermiyorsunuz. Ligin zirvesindeki 2 takım çıkışını sürdüren takımlar. Galatasaray pandemi öncesi ve sonrasında hak edecek oyunlar oynamadı. 4,5 dakika değil 4,5 saniyede verirsiniz o kararı. Hakeme hiç oraya gitme bile denir."

"GÖZLEMCİ EVİNDE Mİ GÖZLEYECEK?"

"Doğru kararlar tartışılıyorsa, hakemler bize bunu tartıştırıyorsa bana kimse anlatamaz. Gözlemci evde hakemi gözlüyor. Aytekin Durmaz gözlemciydi bu maçta, acaba isyanda mı. Kayseri maçının gözlemcisi evindeydi mesela. Oradaki mimiğini görsene maça gidip"

"6 SANİYE KARARI DOĞRU AMA TEBRİK EDEMEYECEĞİM"

"Hakem maça giderken kimlerin ne istediğini, Türk futbolunun TFF'nin komitelerin ne istediğini adları gibi biliyorlar. Alper Ulusoy doğru karar verdi, tebrik edemeyeceğim çünkü bundan önce 1500 defa o kararı hiç vermedin"

"EN AZ 5 KEZ DAHA YOKSA BEN YORUMCULUĞU BIRAKACAĞIM"

"Bursa'da ölümler var, sınırda yine şehidimiz var. Taktik yorumu yapmayacağım. Bir kaç yıldır bırakın iyi niyetli olduklarını kötü niyetli olduklarını düşünüyorum. Doğrulara verilen kararları tartışıyorsak durum çok vahim demektir. Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta eğer en az 5 pozisyonda 6 saniye kuralı ihlal edilmediyse ben yorumculuğu bırakacağım. 4 olursa kabul etmiyorum, 5 tane! Çok iddialı konuştum şimdi ama sözümü de geri almayacağım."

"KİMSE BANA TÜRK FUTBOLU TEMİZ DEMESİN"

"Fenerbahçe ile Galatasaray ezeli rekabet ebedi dostluk tam olur şimdi. Kimse bana Türk futbolu temiz falan demesin"

"DOĞRU KARARI ELEŞTİRİYORUZ, NE ACI"

"Rıdvan Dilmen'e bak doğruları eleştiriyor diyecekler. Doğru kararı bile art niyetli düşünerek yapıyorlar. Kafada şeytani planlarla veriyorlar. Ne kadar acı. Zekeriya Alp çok iyi insandır, evet doğru. Ne olursa olsun sorumlusu odur. Fatih Terim de Rıdvan Dilmen olarak ben de doğru karar verdi diyoruz aynı şekilde. Doğru kararı verdi diye eleştiriyoruz. Haklıdır diyemiyoruz, bu ne kadar acı. Niyeti göremediğimiz için diyemiyoruz."

"GEÇEN SEZON ALBAYRAK'IN SÖZLERİ..."

"Başkasını şampiyon yapmak istiyorsanız yapın diye Abdurrahim Albayrak geçen sezon söyledi. Başka takım dediğin kim, Başakşehir işte. Sayın Cumhurbaşkanı'nın takımı Başakşehir dediler, Galatasaray şampiyon olduktan sonra ilk kendisi tebrik etmiştir"

"RİVA'YI ÖYLE BİR TEMİZLEYECEKSİN Kİ..."

"Riva'yı öyle bir temizleyeceksin ki bir daha futbolla uzaktan yakından ilgilenemeyecekler. Alper Ulusoy'un Belhanda'yı görmemiştir demek vs. bunlar başka şeyler. Alper'e 'Alper aman bak Galatasaray puan kaybetsin' demiyorlar. Durumun farkına varan kim varsa ona göre maça veriyorlar."

"SİYASET Mİ KARIŞIYOR, SİZ Mİ KARIŞTIRTIYORSUNUZ?"

"Fatih Terim'in gitmesini Cumhurbaşkanımız istedi dediler ya bu ülkede. Gönderiyorsunuz Fatih hocayı, biz gönderdik diyemiyorsunuz. Siyaset mi size karışıyor, siz mi siyaseti kendiniz karıştırıyorsunuz."

Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım
Rıdvan Dilmen, Alper Ulusoy, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.06.2020 12:41 

Son Dakika Spor Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım - Son Dakika Spor
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ŞU AN BURADASINIZ: Rıdvan Dilmen'den çarpıcı iddia: Alper Ulusoy'un son yönettiği maçta 6 saniye kuralı en az 5 kez ihlal edilmediyse yorumculuğu bırakacağım - Son Dakika
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