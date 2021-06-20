Rıdvan Dilmen, EURO 2020'ye veda eden A Milli Takım'ı eleştirdi: Verdiğimiz gol pozisyonu abartmıyorum 30

EURO 2020'de tarihi bir hezimet yaşayan A Milli Takım'a eleştiriler gelmeye devam ediyor. Bir süredir ekranlardan uzak olan futbol yorumcusu Rıdvan Dilmen'de Ay-Yıldızlılar'a sosyal medyadan yaptığı açıklamayla tepki gösterdi.

"SİZCE BURADAN TEKNİK ANALİZ ÇIKAR MI?"

Rıdvan Dilmen sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "Bizim, Avrupa şampiyonası özetimiz- TRT spikeri dostlarımızdan en çok duyduğumuz cümleler: 1- Maalesef top ağlarımızda!! 2- Hızlı çıkarsak tehlikeli olabiliriz! Toplam yediğimiz gol sayısı 8, attığımız 1! Verdiğimiz gol pozisyonu ise abartmıyorum 30. Sizce buradan bir teknik analiz çıkar mı?" ifadelerini kullandı.